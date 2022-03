Fintech brasileira fecha parceria para tokenizar R$1 bilhão em recebíveis

Com a ascensão do mercado de ativos digitais, o movimento de tokenização ganha força em diferentes setores. Desta forma, a BlockBR, uma fintech brasileira especializada em tokenização de ativos, busca sua expansão internacional e a criação de novas tecnologias que possam alavancar e democratizar ainda mais este mercado.

O projeto recebeu o aporte da Nexxera, do grupo Nexxees. A holding é a maior integradora e processadora de serviços financeiros e mercantis do Brasil e, com seu grande volume de processamento de transações por ano, vai levar mais de R$ 1 bilhão em recebíveis para serem tokenizados nos próximos meses pela BlockBR.

“Está no nosso DNA estar alinhado e ser precursor do futuro para nossos clientes e parceiros. Entendemos que a tokenização de ativos, como recebíveis, é a próxima era dos processos financeiros e mercantis no mundo. Estamos muito satisfeitos em anunciar o investimento na BlockBR e acreditamos que juntos vamos ainda mais aproximar o futuro”, comentou Edson Silva, presidente do Grupo Nexxees.

Com o aporte, a BlockBR vai ampliar seu quadro de funcionários, investir em marketing e em sua expansão internacional, além de acelerar duas novas tecnologias, segundo um comunicado. A intenção é criar uma via para o mercado que deseja tokenizar seus ativos, inclusive financeiros e mercantis, integrando sua base de clientes e identificando neles, outros ativos tokenizáveis.

Para isso, a fintech vai criar rotinas e processos para que os investidores do mercado tradicional possam migrar para o mercado de ativos digitais, entendendo as garantias e os laços que os tokens devem possuir dentro de suas estruturações e ofertas.

“É muito gratificante fazer parte da vanguarda da tokenização em nosso país, creio que seja um grande passo para o futuro do mercado financeiro como um todo. Este movimento representa um crescimento e maturação do mercado apresentando um volume de transações relevantes, mas que ainda é apenas o início do que será uma grande história”, afirmou Cassio José Krupinsk, CEO e fundador da BlockBR.

