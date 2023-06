Febraban anuncia grupo de trabalho para ajudar na criação do Real Digital

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou nesta sexta-feira, 2, a criação de um grupo de trabalho técnico específico para auxiliar no desenvolvimento do Real Digital, a moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) do Brasil. O grupo contará com a participação de representantes de 20 bancos associados à organização.

Em um comunicado sobre o tema, a Febraban explicou que o grupo servirá para a promoção do "debate técnico sobre segurança, privacidade, resiliência, interoperabilidade e escalabilidade da moeda digital" entre os bancos. Ao mesmo tempo, ele incentivará "a troca entre as instituições de avaliações sobre o futuro desta iniciativa".

Nesse sentido, a expectativa da associação é que o grupo ajude a antecipar "discussões como possibilidades de negócios, papéis e responsabilidades dos envolvidos no processo". A Febraban também anunciou que assinou um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Banco Central para ajudar na criação do protótipo do Real Digital a partir da infraestrutura necessária para a realização dos testes.

Carolina Sansão, diretora-adjunta de Inovação, Tecnologia e Cibersegurança da Febraban, destacou que a federação "está colaborando com o regulador nos testes do Real Digital e ainda com seus bancos associados escolhidos para participarem dos testes que começam agora. O Real Digital e a economia tokenizada trarão muita inovação para as operações financeiras”.

A Febraban ressaltou ainda que alguns de seus associados estão entre os selecionados para participar da etapa de teste do piloto da CBDC brasileira. Bancos como o Bradesco, Itaú, BTG Pactual, Santander, BV, ABC e Banco do Brasil foram anunciados pela autarquia a partir das propostas de testes enviadas. Ao todo, foram 14 propostas aprovadas.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Usos do Real Digital

O comunicado da federação destacou que a previsão atual é encerrar a fase do piloto até dezembro deste ano: "Resolvidas as questões principais de segurança, de funcionamento da infraestrutura e de privacidade das informações, será a vez de expandir a participação da população. A estimativa do Banco Central é lançar uma moeda digital até o fim de 2024".

Entre os possíveis usos para o Real Digital, a Febraban disse que "o projeto vai permitir, por exemplo, que o cliente possa pedir ao seu banco a geração de um token (ativo digital) de um depósito bancário, de qualquer valor. Esse token poderá ter valor parcial ou integral do montante que o cliente tenha na instituição financeira".

"Com isso, o cliente poderá pegar esse token e fazer transações financeiras fora do horário comercial e nos finais de semana para aquisição de produtos e serviços disponíveis para este nicho, por exemplo, comprar um título público, diversificar os próprios investimentos, entre outros", destaca o comunicado.

Na visão da Febraban, o Real Digital deverá ser mais usado por pessoas jurídicas, em um mercado que "ainda vai se desenvolver". Na visão da organização, neste momento "está sendo construída a infraestrutura que permita a tokenização desses depósitos e, a partir daí, o cliente terá um leque de oportunidades para outros produtos e serviços no sistema financeiro".

O comunicado cita ainda a tecnologia blockchain como base para a CBDC, destacando que ela é "uma inovação em tecnologia da informação que, usando criptografia, permite criar registros, sem controle centralizado, encadeados e dependentes entre si". "Essa capacidade possibilita operações mais eficientes e seguras no sistema bancário", ressalta a Febraban.

A expectativa da federação é que fase do piloto sirva para abrir "um portal para outras transações mais complexas e comercialização através da rede blockchain, com os contratos inteligentes, no qual todos os detalhes do acordo e a sequência de passos são registrados. Assim, o negócio somente se concretizará e de forma automática, se as condições inseridas no contrato forem cumpridas entre as partes, sem a necessidade de intermediários não financeiros garantindo o processo".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok