Microsoft, Visa, BTG, Bradesco: BC seleciona 14 projetos para piloto do Real Digital

O Banco Central divulgou nesta quarta-feira, 24, a lista com os 14 projetos aprovados para integrar a fase de testes do piloto do Real Digital. A lista inclui desde bancos, como o BTG, o Bradesco e o Itaú, até empresas de outros segmentos, como a Microsoft, a Visa e a B3.

De acordo com a autarquia, foram recebidas 36 propostas de interesse de participação nos testes, combinando tanto candidaturas individuais de empresas quanto consórcios. Com isso, foram mais de 100 instituições de "diversos segmentos financeiros", que então foram selecionadas.

Em comunicado, o Banco Central explicou que, nesta fase, "serão testadas funcionalidades de privacidade e programabilidade através da implementação de um caso de uso específico". O caso escolhido é a negociação de um título público federal entre dois clientes de instituições financeiras diferentes.

"Esse caso de uso permite dar foco nos testes na privacidade, uma vez que promove a troca de informações entre os vários participantes da plataforma, e testa ainda a programabilidade dos serviços oferecidos e sua interoperabilidade", destacou a autarquia no comunicado.

Os critérios para a seleção das empresas e projetos constavam em uma publicação detalhando o funcionamento da fase de testes com o piloto do Real Digital. Inicialmente, a previsão era de dez instituições participantes, mas houve uma ampliação, uma possibilidade que já estava prevista no regulamento.

Entre os critérios considerados, estão o "histórico de testes em projetos de tecnologia da informação (TI) coordenados pelo Banco Central do Brasil no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) ou do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)", incluindo o Pix e o Open Finance, e a experiência com operações ou pesquisas em DLTs, como a que será usada para desenvolver a moeda digital.

Confira a lista dos participantes por projeto:

Bradesco;

Nubank;

Banco Inter, Microsoft e 7Comm;

Santander, Santander Asset Management, F1RST e Toro CTVM;

Itaú Unibanco;

Basa, TecBan, Pinbank, Dinamo, Cresol, Banco Arbi, Ntokens, Clear Sale, Foxbit, CPqD, AWS e Parfin;

SFCoop: Ailos, Cresol, Sicoob, Sicredi e Unicred;

XP, Visa;

Banco BV;

Banco BTG;

Banco ABC, Hamsa, LoopiPay;

Banco B3, B3 e B3 Digitas;

ABBC: banco Brasileiro de Crédito, Ribeirão Preto, Original, ABC, BS2 e Seguro; ABBC, BBChain, Microsoft e BIP;

Banco do Brasil.

A autarquia destacou que a seleção inclui "representantes de instituições financeiras dos segmentos prudenciais S1 a S4, instituições de pagamento, cooperativas, bancos públicos, desenvolvedores de serviços de criptoativos, operadores de infraestruturas de mercado financeiro e instituidores de arranjos de pagamento".

Quando vai ser implementado o Real Digital?

A previsão atual do Banco Central é que o Real Digital seja lançado para toda a população até o fim de 2024. Até lá, ele passará pela fase de testes com seu piloto, com o objeto de criar, desenvolver e testar toda a infraestrutura para o seu funcionamento, além de garantir aspectos como privacidade e segurança.

De acordo com a autarquia, os participantes selecionados serão integrados à plataforma de testes até meados de junho deste ano, quando poderão então iniciar suas operações. A expectativa é que a fase de piloto termine até o fim do primeiro semestre do próximo ano.

Num evento recente, o Banco Central também divulgou diversos possíveis casos de uso para o Real Digital que foram estudados e propostos na primeira fase do seu desenvolvimento, como parte do LIFT Challenge. O Real Digital é uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) e está entre as mais avançadas do mundo.

