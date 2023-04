Ethereum tem tendência de alta antes de atualização Shanghai; bitcoin mostra lateralidade

O mercado de criptomoedas segue com uma lateralidade nesta segunda-feira, 10, com uma tendência de movimentos leves de alta e queda nos últimos dias, refletindo o próprio comportamento do bitcoin. Porém, os investidores estarão atentos a um evento nesta semana que pode mudar o cenário para o setor: a próxima atualização da Ethereum, a Shanghai.

De acordo com dados do CoinGecko, o bitcoin acumula uma valorização de 1,2% nas últimas 24 horas, mas segue rondando os US$ 28 mil, cotado no momento a US$ 28.254. O mercado cripto como um todo acumula ganhos de 0,7%, ainda acima de US$ 1 trilhão, enquanto o ether tem alta de 1% no mesmo período, a US$ 1.855.

Para Thiago Rigo, analista da Titanium Asset, o mercado de criptomoedas "começa a semana estável, sem muitos destaques". "Para a semana, os destaques são a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária americano (FOMC), na quarta, e os dados de inflação ao produtor (PPI), na quinta. Esses dados devem balizar as expectativas de juros nos EUA, o que é refletido no mercado de criptomoedas".

Nas últimas semanas, o setor foi beneficiado pela expectativa de que o Federal Reserve vai ter uma postura mais branda em seu ciclo de alta de juros, com aumentos menores e a possibilidade de cortes já no segundo semestre. O cenário é favorável para ativos considerados mais arriscados, caso das criptos.

Já Lucas Costa, analista do BTG Pactual, observa que o bitcoin "possui tendência de alta no curto prazo, com as médias móveis alinhadas em um movimento de alta. Nas últimas semanas, foi possível ver a contração de volatilidade, provavelmente por um mercado em compasso de espera pelo [relatório de emprego nos EUA] Payroll (no aspecto macro) e pela atualização da Ethereum".

Segundo ele, o desvio padrão atual da criptomoeda em relação à sua média ressalta essa redução de volatilidade, com um movimento de abertura que pode sinalizar um movimento futuro de rompimento da lateralidade atual, com "o movimento anterior de tendência sugerindo uma continuidade" das altas anteriores.

No caso da Ethereum, Costa observa que o ether tem tido um movimento diferenciado em relação ao bitcoin nos últimos dias, sem uma lateralidade e com a manutenção de uma tendência de alta. O ativo chegou a atingir o maior valor em oito meses na semana passada.

"O próximo ponto de definição de preço seria o rompimento dos US$ 2.020, que pode acionar uma nova figura de pivô de alta nos tempos gráficos maiores", ressalta o analista. Nesse sentido, a atualização Shanghai deverá ser o grande fator determinante para o comportamento da criptomoeda.

Preço da Ethereum e Shanghai

Shanghai é o nome dado pelos desenvolvedores do projeto para a próxima atualização do blockchain Ethereum, que terá um foco na funcionalidade de saque de ethers atualmente depositados na rede. Com ela, será possível retirar quantias da criptomoedas que estão atualmente travadas no blockchain.

A atualização foi marcada para a próxima quarta-feira, 12, e afetará o funcionamento do staking, modalidade em que o ether é depositado por um usuário da rede para que ele possa se tornar um validador de transações. Em troca, ele recebe outras quantidades de ether como recompensa.

Os desenvolvedores responsáveis pela Shanghai criaram uma fila para processar os pedidos de saque, e também estabeleceram uma quantidade máxima que poderá ser cada diariamente no blockchain. A ideia é que essa medida reduza o potencial de impacto das mudanças no preço do ether, que poderia ter uma queda substancial devido ao aumento repentino de sua oferta em circulação após os saques.

