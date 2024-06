Entradas de cripto atingem US$ 2 bilhões em junho e Ethereum tem a melhor semana desde março

Os produtos de investimento em ativos digitais começaram junho de forma positiva, com quase todos os provedores registrando entradas e registrando um total de entradas de US$ 2 bilhões.

Em 10 de junho, a CoinShares publicou seu relatório semanal de fluxos de fundos, destacando que os produtos de investimento em criptomoedas acumularam mais de US$ 2 bilhões em entradas. De acordo com a CoinShares, as entradas iniciais de junho trouxeram o total de cinco semanas de produtos de ativos digitais para US$ 4,3 bilhões.

Além disso, o gestor de ativos informou que os volumes de negociação de produtos negociados em bolsa (ETPs) dispararam para US$ 12,8 bilhões na primeira semana de junho, um aumento de 55% em comparação com a semana anterior.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Quase todos os provedores de ETPs registraram entradas

Além das entradas totais, a CoinShares também destacou que quase todos os provedores de ETPs de criptomoedas registraram entradas na primeira semana de junho. O gestor de ativos descreveu o padrão como incomum e compartilhou que isso pode ser uma resposta a dados macroeconômicos mais fracos. A CoinShares escreveu:

“Acreditamos que essa mudança no sentimento é uma resposta direta aos dados macroeconômicos mais fracos do que o esperado nos EUA, antecipando as expectativas de cortes nas taxas de política monetária.”

O gestor de ativos acrescentou que a ação positiva dos preços fez com que os ativos totais sob gestão (AUM) subissem acima de US$ 100 bilhões pela primeira vez desde março de 2024.

Entre os provedores de produtos de investimento em ativos digitais, apenas a Grayscale Investments e a CoinShares XBT registraram saídas na semana.

Dos que registraram entradas, os fundos negociados em bolsa (ETFs) iShares nos Estados Unidos registraram o maior volume de entradas, com US$ 948 milhões, enquanto os ETFs da Fidelity ficaram em segundo lugar, registrando US$ 680 milhões.

Produtos de Ethereum têm a “melhor semana” de entradas

Enquanto o bitcoin continuou a dominar o espaço dos ETPs com US$ 1,97 bilhão na semana, os produtos baseados em ether também bateram recordes. A CoinShares relatou que os produtos de investimento em Ethereum tiveram uma entrada total de US$ 69 milhões na semana, seu melhor recorde desde março.

O gestor de ativos acredita que isso é provavelmente uma resposta à recente aprovação de ETFs de Ether baseados em spot. Em 23 de maio, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou oficialmente vários ETFs de ETH à vista nos EUA.

Enquanto isso, os ETPs baseados em altcoins viram atividades menores, com Fantom e XRP mostrando entradas de US$ 1,4 milhão e US$ 1,2 milhão, respectivamente.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok