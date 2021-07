Gestora de R$ 285 bilhões terá fundo para investir em criptomoedas

Um fundo de hedge inglês com mais de 55 bilhões de dólares (284 bilhões de reais) é mais uma grande instituição a entrar no mercado de criptomoedas. Segundo divulgou o Financial Times, o Marshall Wace pretende investir na tecnologia blockchain, em sistemas de pagamentos com criptomoedas e em stablecoins.

O fundo de hedge, que já investiu na Circle, empresa por trás da criptomoeda estável USD Coin, deve lançar em breve o seu portfólio que vai investir em empresas ligadas ao mercado de criptoativos, mas não há informações sobre o tamanho do fundo ou a data de seu lançamento.

De acordo com uma fonte ligada à empresa, o foco dos investimentos da Wace no setor de criptoativos é em torno da construção de uma infraestrutura para as stablecoins - as criptomoedas de valor estável cujo preço é atrelado ao de algum ativo real como dólar, ouro, etc. O objetivo seria investir em projetos que sirvam como uma ponte entre as finanças tradicionais e o universo dos ativos digitais.

A decisão do Marshall Wace vem poucas semanas após a publicação de um estudo que aponta que os fundos de hedge pretendem aumentar sua exposição aos criptoativos consideravelmente nos próximos cinco anos.

Conduzida pela gestora Intertrust, a pesquisa entrevistou 100 diretores de alguns dos maiores fundos de hedge do mundo e descobriu que, em média, os executivos pretendem alocar 7,2% do patrimônio dos seus fundos em criptomoedas - o que, segundo o levantamento, equivale a 312 bilhões de dólares.

Apesar das incertezas regulatórias e da queda recente no preço dos principais ativos digitais, o interesse institucional pelo mercado cripto continua, com um número considerável de bancos, fundos de hedge e grandes instituições financeiras anunciando entrada ou interesse pelo setor.