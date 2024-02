CVM autoriza lançamento de token ligado ao lucro de usina de energia solar no Brasil

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou, dentro do seu Sandbox Regulatório, a criação e lançamento de tokens que estarão atrelados aos lucros de uma usina de energia solar no Brasil. A ação faz parte dos testes que o regulador tem realizado em torno da tecnologia de tokenização de ativos.

A empresa que realizará a emissão dos tokens é a estar finance, que integra o Sandbox. Ela poderá vender os chamados tokens RWA (ativos do mundo real, em tradução), que serão criados no blockchain Stellar. Os tokens estarão vinculados à usina em Patos de Minas da TMX Energia.

Por meio dos tokens, os investidores vão receber dividendos mensalmente, em uma quantia equivalente ao total de tokens adquiridos.

A listagem em mercado secundário é referente a uma oferta de R$ 3,95 milhões, captada pela Blox, plataforma de crowdfunding parceira da iniciativa. Os investidores terão acesso aos dividendos originados do lucro da unidade direto na carteira digital da estar, e os tokens podem ser adquiridos a partir de R$ 10.

Segundo informou a empresa ao Cointelegraph, mensalmente, após medição e apuração da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), a empresa calcula a receita alcançada com a quantidade de energia gerada na usina e repassa uma porcentagem aos detentores dos tokens.

“Ao se tornar parte da plataforma, qualquer pessoa tem acesso instantâneo a ativos tokenizados e a possibilidade de realizar negociações imediatamente. O investidor pode comprar cotas bem menores do que na captação primária. A exemplo da TMX, na qual a cota mínima de investimento era R$10 mil. Com tokens a R$10, você consegue comprar 0,01% da cota oferecida no primário” afirma Pedro Rodrigues, CEO da estar finance.

A plataforma é sincronizada com o funcionamento do mercado, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. A ideia, segundo a estar finance, é que não haverá cobrança de taxas de saque ou de negociação. Entretanto, haverá cobrança de taxa da instituição de pagamento do cliente no depósito de valores.

“Introduzimos uma tecnologia inédita no mercado, para elevar a velocidade, agilidade, transparência e segurança de investimentos realizados via crowdfunding pela ICVM 88”, comenta Rodrigues. Após o término da rodada com sucesso, o emissor inicia o processo de listagem no mercado secundário, como ocorrerá agora.

