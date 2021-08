Criptomoeda de Axie Ininity sobe mais 60%: até onde o jogo pode chegar?

Criado como um token de governança para manter a descentralização dentro do universo do jogo em blockchain mais popular do mundo e oferecer uma espécie de recompensa para os jogadores mais aplicados, o Axie Infinity Shards (AXS) está movimentando o mercado de criptoativos.

Em 2021, a criptomoeda nativa do jogo Axie Infinity já subiu mais de 14.000% até seu preço mais alto. Apenas na última semana, o preço do AXS subiu quase 60%, levando grande dúvida entre jogadores e investidores: até onde o game pode chegar?

O jogo e o AXS

De forma resumida, o Axie Infinity pode ser compreendido como um jogo de RPG em um ambiente digital. Com isso em mente, assim como em outros jogos desta modalidade, para que uma partida possa começar, é necessário que os jogadores escolham os seus personagens e seus atributos, para que eles possam superar os obstáculos e batalhas durante as partidas.

No caso do Axie Infinity, para fazer parte do ecossistema, é necessário formar um time com três “Axies”, monstrinhos únicos que protagonizam o jogo e são representados por NFTs (tokens não-fungíveis), que devem ser adquiridos no marketplace do jogo antes de iniciar a jogatina.

Já o AXS, ticker do Axie Infinity Shards, é um dos criptoativos nativos do jogo, que atua como um token de governança dentro de seu ecossistema, permitindo que seus detentores participem da tomada de decisões sobre a gestão e o futuro da plataforma. Eles são distribuídos dentro do jogo como recompensas pelo cumprimento de missões e desafios – e podem ser trocados por outros criptoativos, ou por dinheiro fiduciário, em diversas corretoras que negociam AXS.

Pague para jogar, jogue para ganhar

Com uma interface amigável e uma mecânica relativamente simples, o jogo se popularizou ao redor no mundo inteiro por conta da possibilidade de um retorno financeiro que, basicamente, é obtido através do esforço e dedicação dos jogadores dentro do jogo. Eles recebem recompensas tanto em AXS quanto em Smooth Love Potion (SLP), que é a outra criptomoeda da plataforma, usada principalmente para gerar novos “Axies”, que podem ser vendidos no mercado secundário dentro do jogo.

Com isso em mente, milhões de pessoas começaram a vislumbrar no game uma nova fonte de renda, principalmente por conta da sua mecânica de “jogue para ganhar”, que incentiva a dedicação dos jogadores dentro do ecossistema do Axie Infinity para a obtenção de recompensas cada vez maiores.

Com a possibilidade de lucrar jogando, a demanda por “Axies” e pelos criptoativos usados no jogo dispararam, fazendo com que o preço dos monstrinhos, do AXS e do SLP aumentassem exponencialmente nas últimas semanas.

O que explica a alta nos preços?

A valorização do AXS e do SLP se explicam por um conjunto de fatores. O primeiro é o aumento no número de usuários. Com a popularização do Axie Infinity, a demanda por esses ativos cresceu. Ao mesmo tempo, conforme os ativos digitais se valorizam, mais o jogo se torna atrativo para novos jogadores, criando um ciclo vicioso de valorização.

Além disso, os desenvolvedores do jogo, em conjunto com os donos do token AXS, que têm poder de governança, decidiram, nos últimos dias, reduzir o volume das recompensas distribuídas no game. Isso reduziu a oferta da criptomoeda, ao mesmo tempo em que a demanda continua subindo.

Por último, vêm os especuladores. Mesmo fora do jogo, é possível comprar AXS em corretoras de criptoativos e apostar em sua valorização. Assim, muita gente que nunca entrou em Axie Infinity também decidiu comprar a criptomoeda, criando um enorme fluxo de compra que jogo os preços para cima.

A criptomoeda AXS, que começou 2021 valendo US$ 0,50, chegou, na última quarta-feira, 11, a quase 77 dólares. Agora, após correção, é negociada a cerca de 69 dólares. Mesmo com a queda depois de atingir a máxima histórica, o AXS ainda tem quase 12.000% de valorização no ano, 240% nos últimos 30 dias e 61% na última semana.

Por quais motivos o jogo pode dar certo?

Atualmente, o Axie Infinity é o projeto baseado na tecnologia blockchain que possui a maior receita no mercado de criptoativos, atingindo um total de 296,3 milhões de dólares nos últimos dias, fruto das taxas cobradas dentro da plataforma para a negociação dos “Axies”.

Por essa perspectiva, além de atrair jogadores que buscam uma rentabilidade dentro do jogo, o Axie Infinity também está atraindo grandes investidores, que vislumbram em seu token de governança, o AXS, uma forma de fazer parte do crescimento exponencial no modelo de negócios do jogo em blockchain e de abocanhar uma fatia desse lucro multimilionário.

Por mais que o jogo já esteja sendo altamente rentável, este parece ser apenas o começo do desenvolvimento de todo um ecossistema ao redor do Axie Infinity, que promete expandir o leque de possibilidades dos jogadores através do lançamento do Lunácia, um verdadeiro mundo aberto para os jogadores, que irá possibilitar que os jogadores possuam os seus próprios terrenos, nos quais cada usuário poderá desenvolver uma série de mini-ecossistemas, com seus próprios jogos e regras, que podem atrair ainda mais jogadores e, consequentemente, aumentar o valor do universo Axie Infinity, que ainda é muito pequeno quando comparado aos maiores jogos online da atualidade.

Para completar, Axie Infinity está inserido no contexto dos jogos de videogame, indústria bilionária que, segundo estudo da TechNET Immersive, movimenta cifras maiores do que os mercados de cinema e música juntos. Segundo o levantamente, existem 2,5 bilhões de jogadores no mundo. Axie Infinity tem uma fração minúscula disso, o que sugere que o jogo ainda tem muito espaço para crescer.

Os obstáculos do AXS no mercado de games

Com uma alta de mais de 200% somente no mês de agosto, saindo de 37 dólares e atingindo os 77,48 dólares poucos dias depois, o AXS despertou uma série de dúvidas em relação ao futuro de seus preços, principalmente por conta de uma série de fatores que podem fazer com que o sucesso e o hype do jogo decaiam ao longo do tempo.

Nos últimos anos, por conta da alta evolução tecnológica e da pandemia do covid-19, a indústria de games superou o mercado de filmes e música somados, atingindo uma capitalização de mercado de 300 bilhões de dólares, que não para de crescer devido ao aumento da demanda por este tipo de entretenimento. Entretanto, por ser um mercado muito grande, a indústria de jogos eletrônicos é extremamente dinâmica, e devora os participantes que não apresentam uma boa curva de desenvolvimento, principalmente em relação a novos recursos e a estabilidade de seus servidores.

Nesse sentido, o Axie Infinity pode ter uma série de problemas e já está enfrentando alguns obstáculos. Com um aumento constante no número de jogadores ativos, o jogo em blockchain tem passado por uma série de instabilidades em sua plataforma, impedindo que os usuários completem suas batalhas e, em alguns, até que se conectem ao jogo.

Além disso, quando comparado com alguns dos jogos mais populares da atualidade, o Axie Infinity apresenta uma engine muito simples, com um conjunto de cenários, texturas e sons muito limitados em relação a outros jogos. Isso pode ter o seu charme e ser atrativo para gerações mais antigas, mas definitivamente é um problema para as novas gerações, que, em geral, buscam realismo, gráficos impressionantes e enredos elaborados nos games.

Por último, diferentemente da grande maioria dos jogos, nos quais a barreira de entrada é no máximo o preço do jogo, que no Brasil chega a cerca de 300 reais, o maior obstáculo para novos jogadores do Axie Infinity é o preço dos três “Axies” que precisam ser adquiridos para começar a participar do jogo, e que podem custar muito mais.

Atualmente, com a popularização do game e a valorização do AXS, o monstrinho mais barato não sai por menos de 260 dólares, ou seja, para participar deste ecossistema e batalhar dentro do universo do Axie Infinity, os jogadores precisam realizar um investimento superior a 780 dólares, ou mais de 4 mil reais. A vantagem, claro, é que é muito mais fácil ganhar dinheiro jogando Axie Infinity fo que games “convencionais”, no qual apenas os competidores profissionais e os streamers conseguem monetizar a atividade.

Outra possibilidade para romper a barreira de entrada causada pelo preço dos “Axies” são as “scolarships”, ou bolsas, que algumas comunidades de jogadores oferecem para quem está começando – eles emprestam os três “Axies” iniciais em troca de uma comissão dos lucros futuros.

Afinal, ainda vale a pena jogar?

Assim como uma grande parte dos projetos envolvendo a tecnologia blockchain e criptoativos, o Axie Infinity ainda é um modelo muito recente e, diariamente, os desenvolvedores do jogo propõem uma série de melhorias para a plataforma, que estão sendo apoiadas por sua forte comunidade de jogadores.

Nesse sentido, em termos de gameplay de fato, o Axie Infinity pode oferecer uma experiência ainda mais disruptiva e completa em um futuro não tão distante, aumentando o alcance do jogo dentro do mercado de games eletrônicos.

Por outra perspectiva, para os que procuram ingressar no jogo apenas por conta da oportunidade de obter uma nova fonte de renda através das recompensas em SLP, é necessário ter o dobro de atenção, principalmente por conta das atualizações dentro do jogo, que estão diminuindo as recompensas para batalhas de jogadores contra a máquina, fazendo com que o esforço necessário para obter uma boa rentabilidade no Axie Infinity aumente cada vez mais, tornando a jogatina menos divertida para quem almeja um grande lucro no jogo.

Além disso, a dependência do ecossistema por novos jogadores, que são quem movimentam o mercado de "Axies", também pode se tornar um problema, mas, diante da informação sobre o tamanho do mercado de games, é fácil dizer que o ponto em que não haja mais espaço para crescimento está bastante distante.

No fim das contas, por se tratar de um modelo inovador, no contexto de uma tecnologia também inovadora e pouco explorada, é muito difícil prever o futuro de Axie Infinity. E, enquanto o jogo ainda está em alta, jogadores, investidores e desenvolvedores ainda colher os frutos oferecidos pela plataforma.