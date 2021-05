Grandes investidores compram na baixa e bitcoin sobe 13% em 24 horas

Depois de uma semana desastrosa para as criptomoedas, cujos preços despencaram desde o último dia 18, o mercado deu sinais de recuperação nesta segunda-feira, 24, motivados principalmente pelas compras por parte de grandes investidores.

“Fundos de criptoativos, fundos macro e ventures capitals em busca de oportunidades estão começando a comprar a queda do bitcoin, do ether e de 'blue chips' de DeFi, abrindo ordens limite e executando preços médios ponderados por períodos mais longos”, publicou, no Twitter, o provedor de serviços financeiros com criptoativos Amber Group.

No fim de semana, dados da ferramenta de análise de blockchain Glassnode já mostravam aumento na atividade de grandes investidores. As transferências diárias de carteiras ligadas ao mercado de balcões (OTC), operações normalmente realizadas aos grandes investidores, aumentaram quase 10 vezes, passando de 1 bilhão de dólares em seis dias, o maior nível desde dezembro de 2020.

“Mais uma vez, há uma forte demanda institucional”, disseram os fundadores da Glassnode, Jan Happel e Jann Allemann, também no Twitter, observando o aumento nas transações de OTC. “Quaisquer que sejam as baixas de bitcoin que veremos neste verão [na Europa], elas não durarão muito. E podem até segurar, e não acontecer, também".

O bitcoin, principal representante do setor, é negociado no momento perto de 38 mil dólares, o que representa alta de 13% em relação às últimas 24 horas - na semana, a criptomoeda acumula perdas dos mesmos 13%, depois de cair quase 50% desde sua máxima histórica.

Já o ether, que chegou a ser negociado perto de 2.000 dólares no fim de semana, está cotado a cerca de 2.500 dólares, com alta de quase 30% nas últimas 24 horas e perda de 24% nos últimos sete dias. A criptomoeda mais valorizada do dia, entre as 100 maiores do mundo, é a polygon, com alta de 85% nas últimas 24 horas.

