Executivos de Twitter e GM citam bitcoin e podem entrar no mercado de criptoativos

O Twitter pode ser a próxima grande empresa a alocar parte do seu patrimônio em bitcoin, segundo informações divulgadas pelo CFO da companhia, Ned Segal, em entrevista à CNBC nesta quarta-feira, 10.

“Nós fizemos boa parte do planejamento prévio para considerar como poderíamos pagar aos funcionários caso eles pedissem para ser pagos em bitcoin, como poderíamos pagar a um fornecedor se eles pedissem para ser pagos em bitcoin e se precisamos ter bitcoin em nosso balanço patrimonial", disse Segal.

Um fato que pode acelerar o processo de adoção dos criptoativos pelo Twitter é que o seu CEO, Jack Dorsey, é também o líder da Square, empresa pioneira nesse tipo de investimento junto com a MicroStrategy.

Outra empresa que citou a possibilidade de entrar no mercado cripto depois do anúncio da compra de 1,5 bilhão de dólares em bitcoin pela Tesla foi a General Motors (GM), porém em tom menos otimista.

Questionada na conferência de resultados da empresa sobre aceitar criptomoedas como pagamento por carros e serviços, a CEO Mary Barra disse: "Não temos nenhum plano de investir em bitcoin. É algo que estamos monitorando e avaliando. Se houver demanda dos nossos consumidores no futuro, não existe nada que nos impeça de fazer isso".

A Tesla, além da compra bilionária, também anunciou que poderá aceitar o bitcoin como forma de pagamento por seus veículos. Depois da entrada da fabricante de carros elétricos no mercado de criptoativos, analistas especulam se — e qual — outra grande empresa seguirá pelo mesmo caminho.

O banco de investmentos RBC Capital Markets divulgou relatório em que afirma que, caso a Apple fizesse isso, poderia ver suas ações valorizarem em 25%.

