Com Itaú, Visa, Mastercard e Ripple, ABCripto registra mais de 40 associados e anuncia novidades

Perto de encerrar 2023, ano em que o bitcoin saltou mais de 160% e levou consigo todo o mercado de criptomoedas para uma alta geral de mais de 80%, a Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) anunciou que passou de mais de 40 membros, entre eles, Visa, Mastercard, Itaú, Ripple e, agora a 1A1 Cripto.

A corretora é especializada em liquidez e transações over the counter (OTC), também chamado mercado de balcão no Brasil que apresenta ambientes e operações paralelas para negociar ativos financeiros.

Em operação desde 2017, a 1A1 Cripto se estabeleceu como uma empresa focada na provisão de liquidez para o mercado de criptoativos, especializando-se em serviços de Market Maker e operações de mesa OTC. Na prática, as transações OTC permite que o investidor negocie um grande volume de ativos fora do livro de ofertas das negociações comuns.

Bernardo Srur, diretor-presidente da ABcripto, salienta a importância da entrada do mais novo membro.

“Estamos muito felizes com a chegada da nossa nova parceira, a 1A1 Cripto, que desempenha um papel crucial na modernização do sistema financeiro. Queremos garantir mais segurança para quem opera em mercado balcão, principalmente, na transferência do seu dinheiro na compra dos ativos. “, afirma Srur.

Para Thiago Lara, CEO da 1A1 Cripto, o ingresso da empresa na ABcripto permite que a empresa participe ativamente na formulação de políticas que regem a criptoeconomia, ajudando a moldar um ambiente regulatório favorável e sustentável.

"A 1A1 Cripto é um dos maiores players brasileiros no que se refere à provisão de liquidez de criptoativos e market maker, razão pela qual a sua entrada na ABcripto busca contribuir ativamente para o desenvolvimento de políticas e práticas que promovam um ambiente de negócios seguro, justo e transparente para todo o mercado. Acreditamos que a união do setor é fundamental para o crescimento sustentável da criptoeconomia e para a consolidação de nossa empresa como uma referência no setor”, finaliza o CEO.

São Paulo 'hub cripto'

Recentemente a ABCripto e a Prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Negócios (SP Negócios), agência de promoção de investimentos e exportações do município, assinaram um acordo de cooperação técnica.

O acordo pretende promover o desenvolvimento de atividades de estímulo à competitividade e ao desenvolvimento tecnológico e econômico da capital paulista.

Segundo informou a ABCripto, a parceria visa contribuir com a realização de iniciativas e programas de aceleração para impulsionar novos e potenciais investidores no setor de tecnologia.

O intuito é promover o desenvolvimento de negócios por meio de eventos e programas de incentivo para o crescimento da criptoeconomia, bem como de atividades educacionais.

Dados do Banco Central indicam que a cidade concentra 58% das instituições financeiras do Estado, e 18% do país. Além disso, a capital paulista abriga 3 das 4 empresas do Sandbox regulatório da Comissão de Valores Imobiliários (CVM), e a região metropolitana de São Paulo concentra 64% das empresas inseridas no DREX.

A SP Negócios, agência de promoção de investimentos e exportações da cidade de São Paulo, atua junto à Prefeitura da capital paulista para a melhoria do ambiente de negócios e a atração de investimentos para o município.

Entre as atividades da agência, está a realização de ações de indução setorial, por meio de eventos de escuta ativa, produção de estudos e o estímulo a iniciativas conjuntas entre o setor público e privado, que inclui o acordo firmado com a ABcripto.

“Temos uma série de ações e estudos em andamento para o setor cripto, olhando para o mapeamento de oportunidades, apoio a eventos e comunicação direcionada ao público. A parceria com a ABcripto vai nos dar força para avançarmos na transformação de São Paulo em um hub da criptoeconomis”, destaca Michael Cerqueira, diretor de Novos Negócios e Inovação da SP Negócios.

Com a cooperação, as entidades preveem a participação das empresas paulistanas e parceiras da SP negócios em ações nos eventos e programas desenvolvidos pela ABCripto que estimulem a inovação, desenvolvimento de negócios e atração de investimentos em prol do desenvolvimento financeiro da cidade.

