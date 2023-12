Enquanto concorrentes miram ETFs e corretoras, Safra lança fundo de investimentos cripto

O Banco Safra lançou no dia 27 de novembro um novo fundo de investimentos que é voltado pela primeira vez para o mercado de criptomoedas. Ao mesmo tempo, o lançamento ocorre enquanto outras instituições financeiras, incluindo bancos, focam em outras formas de investir nesses ativos.

De acordo com informações disponíveis no site do Banco Safra, o fundo recebeu o nome de "SAF Cripto Selection" e possui um patrimônio líquido médio atual de R$ 9,98 milhões. A aplicação inicial mínima para investimento é de R$ 1.000, com tributação de longo prazo e saldo mínimo exigido de R$ 100.

O fundo também possui uma taxa de administração de 2% ao ano e tem como público alvo investidores qualificados. Além disso, o horário para aplicações e resgate é limitado entre as 9h e as 15h. Como o fundo foi lançado há menos de seis meses, ainda não há informações sobre seu rendimento.

A EXAME entrou em contato com a assessoria do Banco Safra solicitando mais informações sobre o produto de investimento, mas a instituição não quis compartilhar mais detalhes. Pela categoria da Anbima, o fundo é classificado como sendo de multimercado com investimento no exterior.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Bancos e criptomoedas

Apesar do anúncio representar mais uma iniciativa de grande banco tradicional do Brasil, a estratégia do Safra diverge das ações adotadas nos últimos meses por outros grandes bancos brasileiros, incluindo possíveis concorrentes da instituição. Atualmente, o Safra possui cerca de R$ 110,1 bilhões em ativos sob gestão.

Uma opção que ganhou espaço entre os bancos é o lançamento de corretoras próprias de criptomoedas, que permite que os clientes realizem investimentos diretos nos ativos. É o caso do BTG Pactual, que lançou a Mynt em 2022. Já neste ano, a XP anunciou o fim da Xtage, sua exchange.

Também em 2023, o Itaú anunciou a inclusão de opções de compra e venda de bitcoin e ether no seu aplicativo Íon, com custódia própria do banco. No caso do Bradesco, clientes podem investir em ETFs de cripto pelo aplicativo da sua corretora, a Ágora. O BTG Pactual também oferece essa opção e lançou fundos de cripto antes de 2023.

O Nubank também oferece atualmente investimentos diretos em criptomoedas. Além disso, outros bancos têm investido em estudos sobre a adoção da tecnologia por trás desses ativos, o blockchain, em possíveis aplicações para aumentar a eficiência de processos, reduzir custos e lançar novos produtos de investimento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok