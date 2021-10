Com alta no mercado, ETF de bitcoin dobra de valor e atinge novo recorde

Com um aumento na pressão compradora na última semana, o bitcoin voltou a ser negociado acima dos 55 mil dólares, refletindo diretamente em um aumento vertiginoso nas negociações e nos preços dos ETFs de criptomoedas do Brasil, como o QBTC11, que além de registrar um aumento de no volume de negociação na última semana, nesta segunda-feira, 11, a cota do do ETF atingiu o dobro de seu preço inicial de mercado.

De acordo com dados das principais corretoras do Brasil, as cotas do QBTC11, o primeiro ETF a oferecer 100% de exposição ao bitcoin no país, superou o patamar de R$ 20 por cota, alcançando a sua máxima histórica, que por sua vez, é mais do que o dobro do valor da cota quando o ETF da QR Asset Management começou a ser negociado em 23 de junho a R$ 10.

🔴 BREAKING: Com a alta do Bitcoin, a cota do QBTC11, 1º ETF 100% Bitcoin da América Latina, supera a barreira dos R$20,00 e atinge sua máxima histórica. As cotas começaram a ser negociadas no dia 23 de junho a R$10,00. — QR Capital (@qrcapital) October 11, 2021

Para Fernando Carvalho, CEO da QR Capital, a aceitação do mercado ao ETF comprova que o acesso descomplicado aos criptoativos era uma necessidade real dos investidores.

“Oferecer exposição segura e acessível de qualquer home broker à essa classe de ativos realmente abriu portas para os investidores, tanto de varejo quanto institucionais. Sendo um produto líquido e descorrelacioando, o QBTC11 é uma forma de diversificação de portfólio”, disse Carvalho.

O aumento do interesse por produtos que ofereçam exposição aos criptoativos surge em um cenário cada vez mais otimista para o futuro do setor, principalmente após o presidente do FED (Banco Central dos EUA) declarar que não tem intenção de banir as criptomoedas no país e, do presidente da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) demonstrar apoio à criação de um ETF de futuros de bitcoin nos EUA.