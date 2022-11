Claro vai distribuir NFTs temáticos da Copa do Mundo gratuitos para clientes

A Claro anunciou o lançamento de uma coleção exclusiva de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) que serão distribuídos de graça para clientes da companhia. Ao todo, são sete modelos de colecionáveis temáticos da Copa do Mundo, um para cada rodada do torneio.

A ação será realizada em parceria com a empresa DM9 e, além de compor a carteira digital do cliente com um criptoativo, os NFTs garantem um par de ingressos para a BUDX, uma festa realizada pela Budweiser para a transmissão da competição.

Segundo informou a Claro, a cada rodada a operadora vai distribuir dez NFTs, do mesmo modelo. O resgate será realizado pelo site ou app Minha Claro, através de pontos do Claro Clube, plataforma de recompensas da operadora. Ao todo, serão 70 tokens distribuídos.

Os NFTs serão liberados três dias antes dos jogos de cada rodada, para que os usuários possam adquirir os tokens a tempo de curtir as partidas e as festas BUDX em sua região.

As obras serão todas inspiradas nos acontecimentos da Copa do Mundo 2022 no Qatar. Com o intuito do criptoativo ser ainda mais único e personalizado, as artes digitais serão personalizadas com resultados das partidas após cada rodada da competição, fazendo com que ele remeta às emoções e acontecimentos dos jogos.

“Trazer uma coleção de NFTs exclusiva da Copa para os nossos clientes vêm ao encontro dessa busca pela inovação, já que nós estamos oferecendo um benefício atual, mas que ainda está em fase de expansão, que trará diversão e a possibilidade de torcer em eventos exclusivos”, comenta Ane Lopes, diretora de Marca e Comunicação da Claro.

Para o desenvolvimento das artes dos NFTs, a Claro contou com direção criativa de Benson Chin, concepção de arte de Fernanda Fonseca e ilustrações de Shun Izumi e Breno Ferreira, artistas da Casa Locomotiva.

“Essa ação ganha muita potência ao unir um item colecionável de alto valor para a memória afetiva com a tecnologia e inovação que caracterizam a atuação da Claro. Soma-se a isso a celebração do esporte mais popular do mundo em um período mágico para os brasileiros, tornando essa Copa do Mundo uma experiência única para os clientes da marca”, avalia Michel Issa, chief business officer da DM9.

Como resgatar o NFT da Claro

Para resgatar, é necessário ser cliente Claro com acesso ao Claro Clube (pós-pago, banda larga ou Claro TV+). As artes dos NFTs serão liberadas com antecedência pela operadora e os criptoativos estarão disponíveis para resgate antes de cada partida.

Com quantidade limitada, os clientes precisam acessar, no dia específico do lançamento dos tokens, o Claro Clube, resgatar seu voucher do NFT e endereçar a sua carteira digital para então receber o “mint” - que é o que confirma que o criptoativo é de sua propriedade.

Com o resgate dos NFTs da Claro realizado, o cliente terá, em sua carteira digital da Metamask, um criptoativo único e personalizado para ele.

