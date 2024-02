"Substituição do ouro pelo bitcoin vai continuar", diz megainvestidora da Wall Street

Cathie Wood, CEO da Ark Invest e uma das mais famosas investidores de Wall Street, afirmou nesta semana que os investidores já começaram a migrar do ouro para o bitcoin após o lançamento dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista da criptomoeda nos Estados Unidos em janeiro.

“Em relação ao ouro, o bitcoin está em ascensão. Agora há uma tendência de substituição [do ouro] pelo bitcoin e achamos que isso continuará agor que há uma maneira mais fácil de acessar o bitcoin”, disse Wood, se referindo aos novos ETFs, incluindo o lançado pela própria Ark Invest.

Tal como o ouro, Wood espera que o bitcoin prove ser um “ativo sem risco” quando o setor bancário mostrar sinais de fraqueza. A CEO da ARK Invest disse que o mercado testemunhou essa característica em março de 2023, quando os Estados Unidos passaram por uma “crise bancária regional” que, na ocasião, resultou em uma disparada de 40% do preço da criptomoeda.

“O índice dos Bancos Regionais estava implodindo e aqui, novamente, o índice dos Bancos Regionais está em alta”, disse ela, acrescentando: “Essa ideia de que [o investimento na criptomoeda] se trata de uma fuga para a qualidade ou de uma fuga para a segurança está se reafirmando".

Uma análise recente da gestora Fidelity mostra que a correlação do bitcoin com o ouro aumentou em 2023, enquanto houve uma mudança na relação anteriormente inversa com as taxas de juros, apesar do aumento das taxas em todo o mundo no ano passado.

A correlação contínua de um ano entre o bitcoin e o ouro atualmente está em 0,80 ponto, de acordo com dados da Longtermtrends, no ponto mais alto de todos os tempos.

Em relação ao lançamento dos ETFs, Wood disse que não ficou surpresa com a correção de preço da criptomoeda logo após a estreia dos fundos. Antes do lançamento dos ETFs, Wood previu que o os fundos negociados em bolsa seria um evento de “venda a notícia", ou seja, que resultaria em uma desvalorização do ativo após a precificação da aprovação.

No entanto, ela observou que 15 milhões dos 19,5 milhões de bitcoins atualmente em circulação não foram movimentados em 155 dias e, portanto, permanecem em “mãos fortes”, o que pode indicar que a maioria dos detentores da criptomoeda estão adotando uma perspectiva de longo prazo.

O ETF da Ark atualmente detém cerca de US$ 705,8 milhões em bitcoin, segundo dados da BitMEX Research. Apenas os ETFs da Grayscale, da BlackRock e da Fidelity detêm mais bitcoin que a ARK.

