C&A anuncia primeira coleção de jeans rastreados com blockchain no Brasil

A C&A, gigante da moda de varejo, acaba de anunciar o lançamento de sua primeira coleção de jeans com rastreabilidade em blockchain no Brasil.

A novidade vem em parceria com o movimento Sou de Algodão e também com a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), sendo um dos primeiros programa de rastreabilidade por blockchain na indústria têxtil nacional.

Segundo anunciou a empresa, a coleção é parte do compromisso da C&A com uma moda de impacto positivo. Para Hussein Rodrigues, diretor comercial da marca, o uso de blockchain vai além de fornecer transparência sobre a origem do produto e as etapas de produção.

"A tecnologia também contribui para reduzir riscos socioambientais e oferece uma opção de compra mais consciente à nossa cliente", afirma.

Atualmente, mais de 95% do total de algodão utilizado na produção da C&A é adquirido como Better Cotton Initiative (BCI). Em 2022, pelo quinto ano consecutivo, a marca liderou o Índice de Transparência da Moda Brasileira (ITM), uma iniciativa que mede a divulgação das políticas, práticas e impactos sociais e ambientais das maiores cadeias de valor dos varejistas brasileiros.

"A iniciativa é um ponto importante no processo de conscientização dos parceiros e também da cliente. A coleção é mais um grande passo em nosso compromisso de oferecer uma moda cada vez mais sustentável, responsável e com transparência. Além do algodão, temos a intenção de expandir a rastreabilidade para as coleções produzidas com viscose e poliéster mais sustentável", conclui.

Blockchain na moda

Quem também está usando blockchain para rastrear a cadeia de produção de itens ligados ao vestuário no Brasil é o Carrefour que adotou a tecnologia em todos os produtos têxteis comercializados em suas lojas e que sejam da marca Tex Responsabile (ou Tex Bio), produzida com tecidos feitos de algodão 100% orgânico e certificado.

No total são cerca de 450 produtos da marca, que inclui artigos de cama a roupas de bebê, passando por produtos para jovens e adultos. Da mesma forma como ocorre com os demais produtos do Carrefour rastreados em blockchain no caso dos têxteis haverá um QR Code que quando lido pelo celular exibirá informações como local e data de produção, composição do produto, método de cultivo do algodão e certificados ambientais.

