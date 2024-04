Brasileirão de 2024 terá NFTs gratuitos que podem ser trocados por ingressos, brindes e experiências

Nesta quarta-feira, 24, a Binance anunciou com exclusividade à EXAME que irá lançar novos tokens não fungíveis (NFTs) do campeonato de futebol Brasileirão em parceria com a Confederação Federal de Futebol (CBF). Os itens digitais, distribuídos gratuitamente, podem dar direito ao resgate de benefícios exclusivos para os torcedores fanáticos por futebol.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Prêmios exclusivos

Agora, será possível acumular pontos ao longo de toda a temporada do Brasileirão e resgatar ingressos, brindes, experiências exclusivas e até mesmo itens raros, como troféus, de acordo com a empresa em um comunicado. Além do Brasileirão série A masculino, os ingressos resgatáveis também contemplam as três séries do Brasileirão feminino.

Os detentores do NFT do Brasileirão também terão desconto nos cursos da Escola de Gestão e Negócios da CBF Academy e nas taxas de transação da Binance, corretora de criptomoedas.

"Desenvolvemos o NFT do Brasileirão Betano com a CBF com o objetivo de aumentar a interatividade entre o torcedor e os times do campeonato, e temos visto que essa era uma demanda represada que agora está sendo atendida pelo único NFT de um campeonato brasileiro”, disse Guilherme Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil.

Detalhes do projeto

O projeto já existia em 2023, mas agora contempla novos benefícios. Os detentores do NFT Brasileirão 2023 recebem automaticamente em suas carteiras da Binance o NFT deste ano, e terão à disposição os pontos que não foram usados na temporada passada

O token desse ano também traz uma novidade: um novo design, escolhido por meio de uma competição. As três melhores criações foram selecionadas pela Binance em conjunto com o time de marketing da CBF, e submetidas à votação nas redes sociais do Brasileirão, na qual o designer paulistano Vanderson Chacon se destacou como o vencedor.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok