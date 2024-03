A febre dos NFTs está de volta? Item da coleção CryptoPunks é vendido por US$ 16 milhões

A coleção de tokens não fungíveis (NFTs) de primeira linha, CryptoPunks, viu mais uma venda recordista em março, com outra peça alienígena rara sendo vendida por cerca de US$ 16 milhões em ether.

Em 20 de março, o CryptoPunk #7804 foi comprado por 4.850 ETH, avaliados em cerca de US$ 16,4 milhões no momento da venda. A venda do NFT reivindicou o segundo maior preço de venda de todos os tempos para um CryptoPunk. A transação do CryptoPunk segue outra venda de NFT de alto perfil este mês.

Em 4 de março, o CryptoPunk #3100 foi vendido por 4.500 ETH, avaliados em cerca de US$ 16 milhões no momento da venda. Essa transação detém o recorde da terceira maior venda de CryptoPunk, após ser superada pela recente venda do punk #7804.

O CryptoPunk #7804 é um dos 10.000 NFTs da coleção. No entanto, seu valor vem da raridade de seus atributos.

NFT raro

O personagem no NFT tem seu boné para frente, o que apenas 254 CryptoPunks possuem. Ele tem um cachimbo, que apenas 317 dos NFTs possuem, e óculos escuros pequenos, que apenas 378 CryptoPunks possuem. No entanto, o que realmente torna o ativo digital mais raro é que ele é um dos apenas nove CryptoPunks alienígenas.

Peruggia, o vendedor do NFT, postou no X para expressar seus pensamentos sobre a venda. O vendedor do CryptoPunk descreveu a venda como o "fim de uma era" e confessou sentir-se como um impostor e segurar os NFTs, não elevando a peça ao que ela merece.

Peruggia comprou o CryptoPunk em março de 2021 por 4.200 ETH, avaliados em US$ 7,5 milhões na venda. O negociante de NFT manteve a peça por mais de três anos, apesar de ter sido oferecido cerca de US$ 18 milhões em 2022.

A transação também detinha o recorde da segunda maior venda de CryptoPunk antes das duas vendas de US$ 16 milhões deste mês.

Membros da comunidade elogiaram a venda, com muitos parabenizando o vendedor e expressando palavras de apreciação por manter o ativo NFT.

A venda do CryptoPunk #7804 impulsionou o volume de vendas da coleção de NFT para superar outros NFTs populares, como NodeMonkeys e Mad Lads, em vendas semanais. De acordo com o rastreador de dados de NFT, CryptoSlam, os CryptoPunks registraram US$ 21,5 milhões em vendas nos últimos sete dias.

Com vendas de NFT de alto perfil acontecendo em várias blockchains, o volume de transações para NFTs começou a disparar. Nos últimos 30 dias, os NFTs registraram US$ 1,5 bilhão em volume de vendas em várias redes blockchain.

