'Brasil é fundamental para blockchain", revela Avalanche, rede da criptomoeda AVAX

Andrea Vargas, Developer Relation Engineer na Ava Labs, afirmou durante um evento organizado pela Avalanche e pela Notus.Labs em Florianópolis, que o Brasil é fundamental para o ecossistema blockchain e que a Ava Labs esta disposta a fazer um trabalho muito forte na América Latina.

Vargas destacou que a rede conta com equipes na Ásia e na África, e agora está concentrando os esforços para expandir também na América Latina.

"Um dos principais esforços que estamos fazendo na região são os embaixadores locais. Temos muitos embaixadores e queremos expandir ainda mais. Não queremos começar a expandir para diferentes regiões de forma desorganizada. Pessoalmente, vejo o Brasil como um país muito importante no espaço blockchain, especialmente pelas diversas iniciativas que vêm das instituições", disse.

Segundo ela, é importante para o crescimento do ecossistema blockchain as instituições governamentais, como no Brasil, colaborarem para trazer casos de uso para o blockchain, trazendo transparência, rastreabilidade e todos os benefícios que essa tecnologia pode oferecer.

"Portanto, sim, o Brasil e a América Latina são parte integrante dos nossos planos. Estamos prontos para fazer um trabalho sólido na América Latina", afirmou.

Avalanche e Alipay

Recentemente a plataforma de pagamento online Alipay anunciou uma parceria com a Avalanche para criar um programa de vouchers alimentado pela tecnologia Web3. Em 20 de março, Avalanche anunciou que a solução de pedidos da Alipay, Alipay+ D-store, e suas carteiras eletrônicas parceiras estão utilizando a Avalanche para um programa de vouchers habilitado para Web3.

O programa foi lançado em lojas do sudeste asiático, permitindo que os consumidores adquirissem vouchers jogando um mini jogo. Após completar o jogo, os clientes podem resgatar um voucher em sua carteira eletrônica.

A Avalanche explicou que os vouchers permitem que os usuários obtenham descontos de até 50% em mais de 500 lojas. Os vouchers são alimentados por uma Subnet Avalanche construída e gerenciada pelo serviço de blockchain da AvaCloud. Conforme a Avalanche, os vouchers pretendem permitir que marcas como a Alipay experimentem soluções alimentadas pela tecnologia Web3.

"O POC permitirá que marcas como Alipay+ D-store testem soluções Web3, incluindo como podem ajudar os comerciantes a promover novas formas de interação com os usuários, contribuindo para sua retenção e gerando novas fontes de receita.", destacou.

A Avalanche destacou que o programa está na primeira fase de seu estágio de prova de conceito (POC) e que o programa será lançado em mais de 2.000 lojas e pretende introduzir os vouchers para 100 milhões de usuários.

