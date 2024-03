Alipay faz parceria com blockchain Avalanche para programa de vouchers na Web3

A plataforma de pagamento online Alipay colaborou com a plataforma de blockchain de contratos inteligentes Avalanche para criar um programa de vouchers alimentado pela tecnologia Web3.

Em 20 de março, Avalanche anunciou que a solução de pedidos da Alipay, Alipay+ D-store, e suas carteiras eletrônicas parceiras estão utilizando a Avalanche para um programa de vouchers habilitado para Web3.

O programa foi lançado em lojas do sudeste asiático, permitindo que os consumidores adquirissem vouchers jogando um mini jogo. Após completar o jogo, os clientes podem resgatar um voucher em sua carteira eletrônica.

Desconto de até 50% em mais de 500 lojas

Avalanche explicou que os vouchers permitem que os usuários obtenham descontos de até 50% em mais de 500 lojas.

Os vouchers são alimentados por uma Subnet Avalanche construída e gerenciada pelo serviço de blockchain da AvaCloud. De acordo com a Avalanche, os vouchers têm como objetivo permitir que marcas como a Alipay experimentem soluções alimentadas pela tecnologia Web3. Avalanche escreveu:

"O POC permitirá que marcas como Alipay+ D-store testem soluções Web3, incluindo como podem ajudar os comerciantes a promover novas formas de interação com os usuários, contribuindo para sua retenção e gerando novas fontes de receita."

Além disso, a plataforma de blockchain afirmou que o programa permite que o Alipay colabore com outras marcas usando recursos alimentados por blockchain e colecionáveis digitais.

Avalanche destacou que o programa ainda está na primeira fase de seu estágio de prova de conceito (POC). A plataforma de blockchain disse que o programa será lançado em mais de 2.000 lojas e tem como objetivo introduzir os vouchers para 100 milhões de usuários.

Avalanche tem construído seu ecossistema em 2024, associando-se a marcas conhecidas. Em 20 de fevereiro, a plataforma de contratos inteligentes se associou ao braço de venda de ingressos da Sports Illustrated, conhecido como SI Tickets.

A colaboração permitiu que a Avalanche hospedasse a plataforma de ingressos não fungíveis (NFT) da SI Tickets, chamada Box Office. Isso significa que os ingressos NFT na plataforma agora são criados na rede Avalanche.

A blockchain de prova de participação (PoS) também tem se envolvido com jogos. Em 11 de março, a Avalanche anunciou que o popular jogo de interpretação de papéis online em massa multijogador (MMORPG) MapleStory expandirá para uma sub-rede Avalanche, oferecendo oportunidades de geração de conteúdo para os usuários.

