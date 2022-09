Bloco a Bloco: 'Blockchain é uma inovação irreversível', diz diretor de marketing digital da Reserva

Em mais um episódio do Bloco a Bloco, Mariana Maria recebe Pedro Cardoso, diretor de marketing digital da Reserva e responsável pela ReservaX, divisão da empresa focada em inovação.

Há 13 anos na Reserva, Pedro Cardoso conta como surgiu a ideia para desenvolver um de seus maiores sucessos, a Pistol Birds, coleção de NFTs que esgotou em menos de 12 horas. Agora, a Reserva conta com uma comunidade engajada que explora benefícios que podem chegar até a reuniões com executivos da empresa e pretende avançar no setor com NFTs de tênis, a nova tendência mundial.

Vista como uma tecnologia “irreversível” por Pedro, o blockchain inspirou a criação da ReservaX, divisão da empresa focada em inovação. Confira as percepções de Pedro sobre a tecnologia blockchain, o mercado de NFTs e o senso de comunidade em mais uma entrevista.

https://youtu.be/W_-b0wD2ovU

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok