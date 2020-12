Com USP, UEA e Unicamp, Samsung oferece curso gratuito sobre blockchain

A Samsung, em parceria com universidades brasileiras como a USP, a Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e a recém-anunciada Unicamp, oferecerá cursos gratuitos sobre blockchain e outras inovações por meio do seu programa de inovação e capacitação tecnológica, o “Samsung Ocean”.

Desde abril deste ano, a Samsung unificou os cursos do Ocean Manaus e São Paulo, como forma de se adaptar à pandemia e promover os seus ciclos mensais de cursos, palestras e oficinas no formato online. A programação é variada e inclui temas que são tendência no mercado de tecnologia, como blockchain, Bixby (assistente virtual criada pela companhia), Internet das Coisas (IoT), Python, Unity, entre outros.

A entrada da Unicamp no programa foi anunciada na última terçca-feira (1): “É com satisfação que anunciamos o Ocean Unicamp como a mais nova unidade do projeto. Estrategicamente, será um ponto de referência para atender à demanda de Campinas e região, que têm vocação muito forte em inovações tecnológicas. O espaço físico do programa está preparado para atividades presenciais e, também, online, com integração entre as unidades. A expansão faz parte da estratégia da Samsung em continuar a cumprir sua missão de capacitar profissionais com um olhar atualizado para as demandas do mercado de trabalho”, disse Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

“É uma alegria para a Unicamp poder fazer parte do grupo de universidades que têm uma unidade do Ocean, um modelo inovador de oportunidades em diversas áreas tecnológicas. O Ocean Unicamp estará próximo às nossas unidades de ensino e pesquisa e em contato com as empresas incubadas e filhas da Unicamp. Certamente, agregará mais valor a um ecossistema que vem a cada dia mais se fortalecendo em torno de nossa universidade. Esperamos que as atividades do Ocean, integradas com as outras unidades, possam trazer muitos benefícios para todos os atores de inovação da região”, afirmou Marcelo Knobel, reitor da Unicamp e coordenador do projeto.

O “Samsung Ocean” é uma iniciativa da Samsung no Brasil que oferece capacitação tecnológica à comunidade e fomenta a criação de empresas de base tecnológica (startups). O programa oferece gratuitamente treinamentos técnicos combinados com temas relacionados à usabilidade e ao empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado. Inaugurado em 2014, o Samsung Ocean qualificou mais de 71 mil pessoas e realizou mais de três mil sessões de treinamentos, workshops e eventos diversos.

No site oficial do projeto, a programação de cursos de dezembro já está disponível. Não há, entretanto, nenhuma atividade relacionada à tecnologia blockchain na agenda para este mês, mas cursos, palestras e workshops sobre o assunto devem fazer parte do programa no ano que vem.