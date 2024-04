Bitcoin pode ter "verão das finanças descentralizadas" após halving, diz gestora bilionária

Analistas do Bernstein acreditam que o bitcoin e seu blockchain podem ter um "verão de finanças descentralizadas" após a conclusão do halving da criptomoeda, que ocorreu na última sexta-feira, 19. Para a gestora bilionária, há sinais de um crescimento do segmento de DeFi na rede.

Em um novo relatório divulgada nesta segunda-feira, 22, os analistas afirmam que o Bitcoin "não é mais um blockchain padrão e simples, onde nada acontece além dos investidores poderem transacionar e armazenar criptomoedas". O motivo é o avanço de projetos de finanças descentralizadas.

O exemplo citado pelos analistas foi o lançamento na sexta-feira do Runes, um protocolo que permite criar um novo tipo de token não-fungível (NFT, na sigla em inglês) no blockchain. O lançamento resultou em uma alta demanda e fez as taxas na rede dispararem em poucas horas.

Entretanto, a popularidade do protocolo acabou perdendo fôlego, com taxas e preços voltando a cair nos dias subsequentes. Mesmo assim, os analistas avaliam que o bitcoin estaria passando por um "momento semelhante ao que a Ethereum passou em 2020, quando diversos aplicativos descentralizados e tokens foram lançados, com uma disparada na liquidez e taxas".

O Bernstein acredita que as altas taxas podem não durar muito tempo, mas que o blockchain possui um "potencial de mercado ainda não explorado" na área de criação de tokens, destacando que esse segmento de DeFi é avaliado em mais de US$ 200 bilhões na Ethereum.

"Apesar do Runes ter sido lançado com mais tokens de memes, com o tempo acreditamos que veremos tokens fungíveis focados em utilidade dentro do Bitcoin", avalia o relatório. Com isso, há uma tendência também de crescimento na receita dos mineradores da criptomoeda devido à alta na atividade.

"Os mineradores estavam em um mercado oficial em baixa antes do halving do bitcoin Isso ocorre porque as recompensas dos mineradores são reduzidas pela metade a cada quatro anos", ressaltam os analitas, se referindo ao evento que ficou conhecido como halving. Na visão deles, porém, o segmento pode ter um cenário mais favorável nos próximos meses.

