Bitcoin e outras criptos despencam e mercado vê R$ 1 bilhão em liquidações em 1 hora

Depois de começar o dia com um forte movimento de alta, impulsionado por um novo capítulo da crise bancária nos EUA, o mercado cripto "jogou fora" em pouquíssimo tempo quase todos os ganhos da manhã desta quarta-feira, 26, e apresenta forte volatilidade. O preço do bitcoin caiu mais de 6% em apenas uma hora durante esta tarde.

Entre 13h30 e 17h30 desta quarta, as perdas da principal criptomoeda do mundo ultrapassaram a marca de 7%, levando o preço do bitcoin à mínima do dia, de US$ 27.300, poucas horas depois de analistas e investidores verem o ativo digital se reaproximar dos US$ 30.000 durante a manhã, quando a alta em 24 horas passava de 9%.

Como de costume no mercado cripto, o preço do bitcoin levou consigo também o de outros criptoativos, como o ether, que caiu 6,1% em apenas um hora neste final de tarde, assim como quase todos os outros ativos digitais relevantes - tokens de Cardano, Dogecoin, Polygon, Solana e Polkadot também caíram mais de 6% no mesmo período e também viram a alta da última madrugada ser "desperdiçada".

Após um enorme volume de vendas em pouquíssimo tempo, o mercado conseguiu conter o fluxo vendedor e já recupera parte das perdas, com ativos negociados a valores consideravelmente acima das mínimas do dia, atingidas poucos minutos antes. No momento, o bitcoin é negociado a US$ 28.435 e o ether a US$ 1.870.

O gráfico abaixo mostra bem as inúmeras - e acentuadas - variações de preço do bitcoin nesta quarta:

Vendas provocam 'bola de neve' no mercado cripto

Com o grande fluxo de vendas por carteiras com enormes quantidades de bitcoin e por importantes provedores de liquidez do mercado como a empresa de trading Jump Crypto, a subsequente queda no preço do ativo provocou uma enxurrada de liquidações de posições compradas (que apostam na alta dos preços).

Ao todo, foram mais de US$ 200 milhões liquidados automaticamente em apenas uma hora, segundo a plataforma Coinglass. Na corretora Binance, onde foram quase US$ 160 milhões em posições abertas liquidadas, 97% das liquidações foram de posições compradas ("long") e com alavancagem.

Oscilações repentinas, seja para baixo ou para cima, costumam pegar muitos investidores de surpresa, em especial no mercado de derivativos, onde boa parte utiliza alavancagem - mecanismo que funciona como empréstimo para que seja possível operar com valores maiores do que o disponível em conta. As liquidações, por sua vez, aumentam ainda mais o fluxo de venda, no caso das quedas, ou de compra, no caso das altas, fazendo com que a tendência de preço ganhe ainda mais força.

Os movimentos de alta pela manhã, queda durante a tarde, e nova alta no início da noite mostram que o mercado cripto ainda sofre com a alta volatilidade dos ativos e, em momentos assim, é importante que os investidores tenham cuidado para fazer suas operações, já que mudanças nas tendências de preço podem ser mais rápidas e acentuadas.

