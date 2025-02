Bitcoin deve ser estudado, não temido, diz presidente do banco central tcheco

Estudar a tecnologia subjacente do bitcoin e seu impacto econômico poderia fortalecer os bancos centrais, apesar da hesitação passada das instituições financeiras preocupadas com sua volatilidade, de acordo com Aleš Michl, presidente do Banco Nacional Tcheco (CNB).

O bitcoin deve ser amplamente estudado pelos bancos centrais, não temido, afirmou Michl em uma publicação no X em 19 de fevereiro. Ele disse que a tecnologia única do bitcoin não deve ser "misturada com outros criptoativos", acrescentando:

"Nós, banqueiros centrais, devemos estudá-lo e explorar a tecnologia sobre a qual ele é construído. Estudar o bitcoin não nos prejudicará — pelo contrário, nos fortalecerá."

Os comentários de Michl surgem quase três semanas após o presidente ter compartilhado uma proposta para a criação de um "portfólio de teste" com bitcoin na reunião do conselho do banco da CNB em 30 de janeiro.

"Esse passo é motivado pelo desejo de aprender sobre e testar esse ativo alternativo altamente arriscado", acrescentou o presidente.

No entanto, Michl enfatizou que este é apenas o "estágio inicial da análise" e que uma decisão final dependerá do resultado da análise.

Michl começou a olhar para o bitcoin como um ativo de reserva potencial em 7 de janeiro, quando estava considerando adquirir "alguns bitcoins" para diversificação, conforme relatado pelo Cointelegraph.

Os retornos anuais de 130% do bitcoin para 2024 tornam difícil para as instituições financeiras e grandes fundos de investimento ignorá-lo.

Reserva de bitcoin de US$ 7 bilhões

A CNB pode se tornar o primeiro banco central europeu a investir em bitcoin, caso a proposta seja aprovada.

Se aprovada, o investimento pode ultrapassar US$ 7,3 bilhões em compras de bitcoin, dado o total de reservas da CNB de mais de US$ 146 bilhões, de acordo com André Dragosch, chefe de pesquisa da Bitwise.

Dragosch observou a importância da proposta em uma publicação no X de 29 de janeiro, escrevendo:

"Apenas para colocar isso em perspectiva: essas compras de bitcoin sozinhas seriam equivalentes a cerca de 5,3 meses de oferta de bitcoin recém-minerado."

Embora o bitcoin seja um ativo interessante "que vale a pena considerar" para um grande portfólio, o conselho do banco precisará fornecer uma "análise cuidadosa" antes de tomar sua decisão final, escreveu Michl em uma publicação no X em 29 de janeiro.

Ainda assim, o bitcoin continua sendo pressionado pelas tensões comerciais em andamento entre os EUA e a China, de acordo com Vugar Usi Zade, diretor de operações da Bitget.

"Embora esse obstáculo persista no mercado, com o presidente Trump mirando novos aumentos de tarifas nas próximas semanas, o bitcoin tem negociado com resiliência", disse Zade ao Cointelegraph.

