Bitcoin despenca 15% após aprovação de ETF e recorde de dois anos

Nesta segunda-feira, 15, o bitcoin segue em queda após um fim de semana no vermelho, contrariando as expectativas de muitos investidores e especialistas. Poucos dias após a aprovação de uma série de ETFs de bitcoin à vista nos EUA que fizeram a principal criptomoeda bater um recorde de preço dos últimos dois anos, agora o bitcoin despenca.

Cotado a US$ 42.675 no momento, o bitcoin cai apenas 0,24% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, a queda é ainda mais expressiva se considerarmos o pico de US$ 48.969 no período seguinte à aprovação dos ETFs de bitcoin pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) e a cotação de 41.725 do último domingo, 14. Entre esses preços, o bitcoin apresenta uma queda de 15% em poucos dias.

“Após rejeitar com bastante agressividade os US$ 49 mil, o bitcoin mostrou mais uma vez que a oferta vem sendo maior que a demanda. Acho pouco provável o topo do mês ser maior que US$ 50 mil”, comentou Fernando Pereira, analista da Bitget.

"Compre o boato, venda o fato"

O fenômeno de queda após o frenesi da aprovação pode se caracterizar como um evento "compre o boato, venda o fato" por parte de investidores, segundo especialistas.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.542 no momento, com alta de 0,40% nas últimas 24 horas. No acumulado do ano de 2024, a segunda maior cripto já subiu cerca de 11%, enquanto o bitcoin volta para a "estaca zero" com alta de apenas 1% no mesmo período.

“Um potencial motivo para esse movimento é que, conforme o mercado percebe que a narrativa por trás da aprovação dos ETFs de bitcoin se aproxima da sua conclusão, resta a narrativa da potencial aprovação de ETFs de ETH à vista, fazendo com que os investidores voltem os olhos para o ether", disse João Galhardo à EXAME.

