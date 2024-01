Bitcoin tem maior preço em 2 anos após aprovação de ETF nos EUA

Na última quarta-feira, 10, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) aprovou uma série de ETFs de bitcoin à vista no país. As expectativas de especialistas e investidores pela aprovação foi um dos principais assuntos do setor em 2023 e, nesta quinta-feira, 11, a maior criptomoeda do mundo atinge seu maior preço dos últimos dois anos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 48.710, com alta de 8,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda não era cotada nessa faixa de preço desde o início de 2022. Naquele ano, o mercado de criptomoedas passou pelo período de queda que ficou conhecido como “inverno cripto”, quando o bitcoin chegou a custar cerca de US$ 15 mil. Agora, as perspectivas são mais otimistas para 2024.

“A pressão positiva do ETF tende a levar o bitcoin para novas máximas, acima dos US$ 70 mil ao longo de 2024”, comentou Tasso Lago, especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move.

Enquanto isso o ether, segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, é cotado a US$ 2.659, com alta de 11,5% nas últimas 24 horas. Gigantes do mercado financeiro como a BlackRock possuem solicitações de ETF de ether à vista sob análise da SEC e especialistas acreditam que, com a aprovação do ETF de bitcoin, as chances de aprovação do ETF de ether em breve também sejam altas.

Criptomoedas disparam

Além de bitcoin e ether, outras criptomoedas também disparam nesta quinta-feira, 11. Entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado, todas operam no verde. Confira alguns destaques:

• Solana (SOL): + 14%

• XRP (XRP): + 11%

• Cardano (ADA): + 21,5%

• Avalanche (AVAX): + 22,8%

• Polkadot (DOT): +22%

• Polygon (MATIC): + 15,7%

• Chainlink (LINK): + 10,8%

