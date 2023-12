5 criptomoedas que podem valorizar em dezembro, segundo especialistas

A disparada do bitcoin nas últimas semanas animou os investidores e fez com que um fluxo de capital significativo voltasse para o mercado de criptomoedas. Atualmente, a maior cripto do mundo acumula uma valorização de 150% em 2023 e segue operando nos maiores patamares observados no ano, acima dos US$ 42 mil.

Entretanto, o mês de dezembro pode tirar o destaque do bitcoin e passá-lo para as chamadas altcoins, ou moedas alternativas. O termo se refere a todos os ativos do mercado que não são o bitcoin. Tradicionalmente, a onda de alta dessa classe ocorre após à do bitcoin, e esse movimento pode estar ganhando força.

É o que apontam os especialistas consultados pela EXAME para entender o que esperar do mercado no último mês de 2023. Confira as criptos para ficar de olho nas próximas semanas!

Ethereum

Tasso Lago, especialista no mercado cripto e fundador da Financial Move, acredita que o ether, criptomoeda nativa do blockchain Ethereum, poderá ter um desempenho relevante em dezembro. Para ele, o ativo pode ser um dos mais beneficiados pela entrada de capital no mercado nas últimas semanas.

"O bitcoin atingiu a faixa dos US$ 44 mil e ele está trazendo mais dinheiro para o mercado. Isso tende a gerar mais espaço para as altcoins, que são as moedas alternativas. Eu não colocaria o bitcoin na pauta das melhores oportunidades deste mês. Eu coloco a Ethereum, que também tem bastante espaço para crescer", explica o especialista.

Arbitrum e Optimism

Theodoro Fleury, gestor da QR Asset, acredita que "no geral as plataformas de smart contracts [contratos inteligentes, em tradução] devem ter performance acima da média nesse final de ano", com destaque para alguns projetos específicos.

É o caso do Arbitrum e do Optimism. Ele explica que os dois projetos são protocolos de segunda camada que deverão ser "os maiores beneficiados com a próxima atualização da rede Ethereum, e isso pode começar a ser precificado a partir de agora".

Solana

Já Mychel Mendes, fundador da Tokeniza, acredita que será importante em dezembro prestar atenção nas criptomoedas que não valorizaram junto com o bitcoin. Ele lembra que esse movimento "é normal", já que a alta do ativo costuma anteceder à das moedas alternativas.

Para ele, um projeto que pode ter bons ganhos em dezembro é a Solana, "que apesar de já ter subido bastante ainda tem muito [espaço de alta] pela frente, uma vez que tem parceria com grandes empresas como a Visa e está com a tecnologia muito pronta", destaca.

Avalanche

Fleury aponta como um dos possíveis destaques para dezembro o AVAX, criptomoeda nativa do blockchain Avalanche. Segundo o gestor, o ativo "tem forte correlação com a Solana, mas com performance no ano ainda bastante inferior. Além disso, ele vem se consolidando como uma plataforma forte para protocolos voltados a games", o que pode ajudar na sua valorização.

