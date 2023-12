Robinhood lança serviços de negociação de criptomoedas na União Europeia

A corretora e empresa de investimentos Robinhood anunciou na última quinta-feira, 7, o lançamento de seus serviços de compra e venda de criptomoedas para todos os clientes elegíveis da União Europeia. A plataforma permitirá que os investidores negociem mais de 25 criptomoedas.

A entrada da Robinhood no mercado de criptoativos da Europa ocorre apenas uma semana depois da empresa lançar seu aplicativo de negociação de ações no Reino Unido. Ao Cointelegraph, Oliver McIntosh, gerente sênior de comunicações de produtos na Robinhood, falou sobre o foco da empresa em criptoativos e seus planos de expansão na Europa.

McIntosh disse que a União Europeia é o mercado certo para ancorar os planos de expansão internacional da empresa, e que a Robinhood “acolhe a abordagem que a UE adotou ao criar o primeiro regime abrangente do mundo para criptoativos através do Regulamento do Mercado de Criptoativos (MiCA)".

Questionado sobre futuros planos de expansão no bloco, McIntosh afirmou que "a missão da Robinhood é democratizar as finanças para todos, e lançar um produto de criptomoedas custodial para clientes na UE é um passo significativo nessa jornada. Atualmente, estamos focados em lançar o Robinhood Crypto para clientes na União Europeia. Não temos mais nada a compartilhar neste momento".

Robinhood na Europa

O aplicativo da Robinhood não cobra taxas de negociação, e os clientes também receberão uma porcentagem de seu volume de negociação de volta todo mês em bitcoin. A nova plataforma também prioriza a transparência, permitindo que os clientes vejam o spread, incluindo o rebate recebido pela empresa em ordens de venda e troca no aplicativo.

McIntosh informou ao Cointelegraph que a plataforma de criptomoedas da Robinhood tem relacionamentos com locais de negociação de criptoativos que permitem que eles recebam preços competitivos, obtendo rebates variáveis de volume desses locais de negociação.

A Robinhood revelou pela primeira vez seus planos de lançamento no mercado europeu em novembro. O lançamento mais recente na Europa também ocorre seis meses após a empresa encerrar o suporte para serviços de negociação de criptoativos nos Estados Unidos em junho devido à crescente pressão regulatória e processos contra outras empresas do setor.

