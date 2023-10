Smart TV 60 polegadas: opções de televisão inteligente com mais recursos

Caso esteja em busca de uma TV de 60 polegadas com áudio excepcional, qualidade de imagem surpreendente ou funcionalidades adicionais que tornarão sua vida mais fácil, você está no lugar certo. Selecionamos seis modelos de smart TVs que oferecem os melhores recursos em uma faixa de preços variada, para que você possa escolher a opção que mais se adequa às suas necessidades! Confira os destaques da nossa lista abaixo e descubra o que te aguarda!

A LG UQ8050 tem resolução 4K com HDR10 Pro, o que garante imagens de cores vivas e mais nítidas, com brilho ajustado automaticamente. Além disso, ela exibe esportes e filmes com grande precisão de detalhe graças ao processador α5 Gen5 AI, que optimiza as cenas para deixá-las próximo da qualidade UHD.

Com áudio de 20W de potência, ela é recomendada para cômodos médios e pequenos, porque o seu som pode ser baixo demais quando colocada em quartos maiores. Dentre suas funções inteligentes, há as recomendações personalizadas de acordo com a atividade do usuário, o comando por voz de assistentes virtuais, como Alexa e Google Assistente, e o alerta esportivo para sempre saber quando uma partida está prestes a começar.

Ficha técnica da LG UQ8050:

Tipo de tela: LCD/LED

Resolução: 4K

Sistema Operacional: webOS

Frequência nativa: 60Hz

Potência de Som: 20W

Extras: Assistente de voz, ThinQ AI, HDR10, 4K Upscaler, Filmmaker Mode, AI Sound, Smart Magic, Alerta Esportivo.

A BU8000 é um modelo de entrada da Samsung e, ainda assim, entrega bons recursos como uma TV de 60 polegadas. A imagem em 4K garante cores mais saturadas e próximas do real com grande nitidez, além do processador Crystal 4K trazer tecnologia upscaling, que deixa qualquer vídeo perto do 4K, e realce automático de contraste, para mais detalhes e nuances.

No quesito áudio, ela tem som em movimento e adaptado. Na prática, isso resulta numa experiência mais envolvente de áudio e com volume regulado de acordo com o ruído ambiente. Ela ainda é compatível com assistentes de voz e com as videochamadas do Google Duo, acompanhada do celular como webcam.

Ficha técnica da Samsung BU8000:

Tipo de tela: LED

Resolução: 4K

Sistema Operacional: Tizen

Frequência nativa: 60Hz

Potência de Som: 20W

Extras: HDR 10+, Som em Movimento Virtual, assistente de voz, Modo Filmmaker, Modo Game.

A Samsung AU7700 é uma TV de 60 polegadas com foco em imagem. Seu design fino e de bordas mínimas destaca o painel LED de resolução 4K, com realce de contraste para pretos profundos e suporte para HDR10+. Este modelo também oferece um visual livre de cabos, com a opção de organizar os fios em canaletas para deixá-los fora de vista.

Um ponto forte da AU7000 para os gamers é a presença da biblioteca de jogos do Xbox dentro do sistema da TV, mas vale apontar que pode não ser interessante usá-la com videogame, por conta da taxa de 60 Hz do display. Outras vantagens deste modelo é a compatibilidade com assistentes de voz, controle remoto universal e espelhamento fácil do celular com a TV.

Ficha técnica da Samsung AU7700:

Tipo de tela: LED

Resolução: 4K

Sistema Operacional: Tizen

Frequência nativa: 60Hz

Potência de Som: 20W

Extras: HDR 10+, Modo Filme, Modo Filmmaker, assistente de voz, Tap View, sensor ecológico.

A HQ HQSTV60NK é uma opção mais em conta de TV de 60 polegadas com resolução 4K. Ela tem suporte a HDR para imagens com mais brilho e cor, e traz som surround em dois alto-falantes de 10W, para maior imersão ao assistir a filmes ou jogos. Seu sistema operacional é o Android, o que permite, por exemplo, pareamento rápido e prático do celular com a TV.

Apesar da ficha técnica básica, a HQ HQSTV60NK tem um visual com ar de premium, composto por bordas ultrafinas e base prateada. Por ser um modelo mais simples, esta TV não traz recursos extras de destaque, mas entrega tudo dentro do esperado no quesito preço, e inclui um conversor digital integrado.

Ficha técnica da HQ HQSTV60NK:

Tipo de tela: QNED

Resolução: 4K

Sistema Operacional: Android

Frequência nativa: 60Hz

Potência de Som: 20W

Extras: HDR, Ultrasound.

A LG UP7750 tem display LCD/LED com resolução 4K, além de contar com tecnologia de upscaling para melhorar a qualidade de imagens em UHD. Este modelo não só tem suporte para HDR10, que otimiza cenas em brilho, contraste e cor, como também para o HGIG, uma espécie de HDR específica para videogames.

Esta televisão ainda tem som ultra surround, mais envolvente do que outros modelos, e ajuste automático de áudio por IA. Ela é indicada para cômodos de tamanho médio por conta de sua potência sonora de 20W. Com o sistema webOS da LG, a televisão aceita comandos de voz da Google Assistente e Alexa, traz uma interface intuitiva e é compatível com os principais apps de streaming do mercado.

Ficha técnica da LG UP7750:

Tipo de tela: LCD/LED

Resolução: 4K

Sistema Operacional: webOS

Frequência nativa: 60Hz

Potência de Som: 20W

Extras: HDR10, 4K Upscaler, Ultra Surround, Smart Magic.

Por Beatriz Cardoso

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui