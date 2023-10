Tanquinho para lavar roupa: quais as melhores opções em 2023?

Identificar a melhor marca de tanquinho é crucial para garantir uma compra acertada. Por isso, neste artigo, apresentamos as marcas de tanquinho mais bem avaliadas para que você possa conhecê-las. Além de destacar as principais características dos fabricantes, também vamos sugerir os modelos mais destacados de cada uma. Com isso, será mais simples tomar a decisão certa para sua residência.

No entanto, antes de prosseguir, vale ressaltar alguns pontos sobre o tanquinho. Este eletrodoméstico é recomendado para aqueles que vivem em espaços compactos e/ou têm o hábito de lavar pouca roupa. Além disso, é uma excelente opção para quem busca economizar, uma vez que possui um custo bem inferior ao de uma máquina de lavar tradicional e consome menos energia. Se essa é a solução que você busca, por que não conhecer as marcas de tanquinho mais renomadas? Continue a leitura para encontrar a sua preferida!

Suggar

A Suggar é uma marca brasileira que ganhou popularidade com os seus eletrodomésticos voltados para a cozinha. Depois, evoluiu o seu portfólio e se tornou uma das principais marcas de tanquinho de lavar roupa. A empresa oferece opções de 5 a 20kg com diferentes cores e ciclos de lavagem.

Os modelos dessa que pode ser considerada a melhor marca de tanquinho contam com programas de lavagem que podem variar de 6 a 10 opções. Além disso, eles vêm com filtro para fiapos, controle do nível de água, dispenser e timer.

Newmaq

Das marcas de tanquinho de lavar roupa apresentadas aqui, a Newmaq é a única focada exclusivamente nesse produto. Também brasileira, a fabricante aposta em um catálogo de opções de tanquinho que vão de 10 a 20,5kg. Os produtos da fabricante costumam ter entre seis e nove programas de lavagem, ideal para todos os tipos de roupas. E, ainda, vêm com recursos como o sistema Contra Manchas, que ajuda a diluir o sabão de forma otimizada para não manchar as peças. O filtro de fiapos e o timer também estão presentes nas opções dessa melhor marca de tanquinho.

Arno

Uma das mais conhecidas empresas de eletrodomésticos, a Arno não podia ficar de fora da lista de melhores marcas de tanquinho. A fabricante investiu em apenas um modelo de tanquinho de lavar roupa, mas que tem tudo para ser o seu escolhido. Ele tem 10kg de capacidade, cinco programas de lavagem, filtro para fiapos, timer e ainda vem com o Sistema Cyclonic 3D que garante maior movimentação da água para eliminar as sujeiras mais persistentes.

Por

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui.