Fogão quatro bocas: veja as opções com melhor custo-benefício

Por Natascha Oliveira

Adquirir um fogão 4 bocas econômico é, sem dúvida, um dos objetivos de quem deseja equipar a casa sem exceder o orçamento. Os modelos mais simples de fogão, embora possuam menos recursos tecnológicos, são eficientes, duráveis e atendem bem a famílias pequenas e até mesmo aqueles que estão indo morar sozinhos pela primeira vez e cozinham ocasionalmente.

Para auxiliá-lo na escolha do fogão 4 bocas acessível e de qualidade para a sua casa, selecionamos oito modelos de diversas marcas que são frequentemente procurados aqui na plataforma. Em nossa seleção, consideramos não apenas o custo-benefício, mas também os acabamentos e funcionalidades dos fogões 4 bocas básicos. Dessa forma, você encontrará opções que se encaixam perfeitamente em sua rotina. Confira a lista dos melhores fogões 4 bocas com ótimo custo-benefício para equipar sua cozinha sem gastar muito.

Para abrir nossa lista de melhores fogões 4 bocas baratos selecionamos o modelo Itatiaia Vitrum. Com acendimento automático e mesa de vidro, este fogão Itatiaia reúne facilidade de limpeza e segurança em um mesmo eletrodoméstico. Suas trempes são feitas de ferro fundido, o que garante mais aderência e estabilidade às panelas, evitando acidentes no dia a dia.

Seu forno está entre os maiores da lista, com 58L de capacidade, e conta com luz de forno, prateleiras deslizantes e reguláveis, com porta com dois estágios de abertura. Os botões também são removíveis para facilitar a limpeza, o que torna este fogão 4 bocas barato uma ótima escolha.

Ficha técnica do fogão 4 bocas Itatiaia Vitrum:

Funcionamento: Gás

Acendimento: Automático

Tipo: Piso

Mesa: Vidro Temperado

Trempes: Aço Esmaltado

Capacidade: 58L

Tensão/Voltagem: Bivolt (127V e 220V)

Eficiência energética: Selo Conpet A

Recursos extras: Luz interna, revestimento antiaderente, botões removíveis, prateleira deslizante e removível.

Outro fogão 4 bocas barato interessante é o Atlas Mônaco, que além de custo-benefício, oferece bastante versatilidade no seu dia a dia. Com acendimento automático, este fogão conta com mesa em vidro temperado, trempes individuais, luz interna prateleiras deslizantes no forno, para que você consiga visualizar os alimentos com mais facilidade.

Esse fogão ainda tem botões removíveis, que facilitam o controle da temperatura e são muito práticos de limpar, assim como a mesa de vidro. Por fim, este fogão 4 bocas barato conta com 50 litros de capacidade.

Ficha técnica do fogão 4 bocas Atlas Mônaco:

Funcionamento: Gás

Acendimento: Automático

Tipo: Piso

Mesa: Vidro Temperado

Trempes: Aço Esmaltado

Capacidade: 50L

Tensão/Voltagem: Bivolt (127V e 220V)

Eficiência energética: Selo Procel A

Recursos extras: Luz interna, prateleiras deslizantes, botões removíveis, 2 Queimadores pequenos de 1700W, 2 Queimadores médios de 2000W.

Ideal para quem busca um fogão com bom custo-benefício, o Itatiaia Star 4 bocas é prático, ocupa pouco espaço e é um ótimo modelo de acendimento automático bom e barato. Com mesa de aço inox, pés altos e um forno esmaltado, este modelo evita o acúmulo de gordura facilitando bastante a limpeza.

Sua porta é feita de vidro duplo temperado e os queimadores são feitos de alumínio resistente, o que garante durabilidade. No quesito economia, este fogão 4 bocas barato não atrai só pelo preço, mas também pelo Selo Conpet A de consumo energético e pela válvula corta gás, que traz mais segurança para a sua casa.

Ficha técnica do fogão 4 bocas Itatiaia Star:

Funcionamento: Gás

Acendimento: Automático

Tipo: Piso

Mesa: Inox

Trempes: Alumínio

Capacidade: 51L

Tensão/Voltagem: Bivolt (127V e 220V)

Eficiência energética: Selo Conpet A

Recursos extras: Válvula corta gás, Forno com revestimento antiaderente, vidro duplo.

Se um fogão 4 bocas barato e básico é o que você procura, os modelos Sirius da Braslar é uma boa pedida. Com capacidade de 50,8 litros, este fogão Braslar é bem compacto, simples e ideal para quem cozinha para poucas pessoas e tem panelas menores.

Com acendimento manual, para ligar este fogão Braslar Sirius é preciso ter sempre em mãos fósforos ou um acendedor, o que é pouco prático para quem usa bastante o fogão, mas não faz tanta diferença para quem cozinha pouco. Sua mesa é de inox e seus queimadores são esmaltados, para facilitar a limpeza. Além disso, este fogão barato conta com Sistema Easy-clean autolimpante no forno.

Ficha técnica do fogão 4 bocas Braslar Sirius:

Funcionamento: Gás

Acendimento: Manual

Tipo: Piso

Mesa: Inox

Trempes: Esmaltados

Capacidade: 50,8L

Tensão/Voltagem: Bivolt (127V e 220V)

Eficiência energética: Selo Conpet A

Recursos extras: Vidro panorâmico, forno com revestimento antiaderente, prateleira regulável, dois queimadores família com potência de 1750W e dois queimadores ramal com potência de 1500W

Outro fogão 4 bocas barato Itatiaia que não poderia ficar de fora da nossa lista, é o modelo Electra Glass. Com 51L de capacidade, esse fogão Itatiaia possui tecnologia limpa fácil, que evita o acúmulo de gordura no forno, e conta com uma prateleira interna ajustável para caber formas e alimentos de diversos tamanhos.

Além disso, o fogão possui mesa de vidro, botões removíveis e trempes individuais de aço esmaltado, que facilitam bastante a limpeza do eletrodoméstico. Os queimadores possuem 3 potências diferente para te ajudar a realizar preparos distintos com agilidade e praticidade.

Ficha técnica do fogão 4 bocas Itatiaia Electra Glass:

Funcionamento: Gás

Acendimento: Automático

Tipo: Piso

Mesa: Vidro

Trempes: Esmaltados

Capacidade: 51L

Tensão/Voltagem: Bivolt (127V e 220V)

Eficiência energética: Selo Conpet A

Recursos extras: Queimadores de 3 potências diferentes, grade ajustável, trempes individuais.

