Celular: modelos de Xiaomi 128GB para comprar em 2023

Por Lucas Moreira

Um celular Xiaomi com 128GB de armazenamento é uma escolha acertada para os entusiastas da marca chinesa que necessitam de bastante espaço para aplicativos e arquivos em seus dispositivos. Além disso, esses modelos oferecem um excelente custo-benefício, um dos fatores que contribuiu para a consolidação da Xiaomi no Brasil como uma das principais fabricantes de smartphones.

Se você está em busca de um smartphone com uma generosa capacidade de armazenamento interno, está no lugar certo. Elaboramos uma lista com diversas opções de celulares Xiaomi de 128GB disponíveis para compra no Brasil em 2023.

O Poco X5 Pro 5G é um celular Xiaomi com bons destaques, como a sua tela AMOLED de 6,67 polegadas. Tem resolução Full HD+ e 120Hz de taxa de atualização, para entregar imagens de alta qualidade, grande resolução e com transições fluidas.

Apresenta ainda o processador Snapdragon 778G, que atua com 6GB de memória RAM, para um bom desempenho na maioria dos apps. Tem ainda, uma outra versão com 256GB. Já a sua bateria tem 5.000mAh de capacidade, com carregamento de até 67W, para uma carga completa em apenas 45 minutos.

O seu conjunto traseiro de câmeras tem três sensores, sendo o principal de 108MP o seu maior destaque. Ele possui tecnologia que une 8 pixels em 1, para melhorar as imagens. Os demais sensores são um ultra wide de 8MP e um macro de 2MP. Já a câmera frontal tem 16MP e filma em Full HD, enquanto o conjunto traseiro filma em 4K.

Por que o Poco X5 Pro 5G é o melhor celular Xiaomi 128GB?

Câmera tripla de 108MP

Filma em 4K

Tela AMOLED de alta qualidade

Carga completa em apenas 45 minutos

Roda qualquer app ou game

O celular Xiaomi 128GB mais barato da lista é o Redmi 12, o básico da marca. Ele conta com tela grande de 6,79 polegadas, com tecnologia IPS LCD, resolução Full HD+ e 90Hz de taxa de atualização. Já o seu processador é o MediaTek Helio G88, que atua com 4GB de RAM, para conseguir rodar bem os apps do dia a dia.

Seu conjunto de câmeras é triplo, com sensor principal de 50MP, além de um ultrawide de 8MP e um macro de 2MP. Já a sua câmera de selfies tem 8MP e faz gravações de vídeos em Full HD, assim como o conjunto traseiro.

Para finalizar, o celular da Xiaomi 128GB possui bateria de 5.000mAh, com carregamento de 18W. Com isso, ele vai ter uma autonomia para mais de um dia de uso moderado, e não vai precisar de muitas horas para um carregamento completo.

Por que o Redmi 12 é uma boa opção de celular Xiaomi 128GB?

Tela grande e de boa qualidade

Bateria resistente

Câmera tripla com sensor principal de destaque

Próximo item da lista de melhor celular Xiaomi 128GB, é o Poco M5. Ele conta com tela de 6,58 polegadas, com tecnologia IPS LCD, com resolução Full HD+ e taxa de 90 Hz. Com isso, ele garante imagens de qualidade, em alta resolução e com transições fluidas.

O Poco M5 apresenta chip MediaTek Helio G99, com 4GB ou 6GB de RAM (possui versão com 64GB de armazenamento). Com esta ficha técnica, o celular Xiaomi 128GB consegue rodar os principais aplicativos sem travar. Já a bateria tem 5.000mAh, com carregamento rápido de 18W.

Por fim, seu conjunto de câmeras tem três sensores, sendo o principal de 50MP, um macro de 2MP e um sensor de profundidade, também de 2MP, usado para o recorte do modo retrato.

Por que o Poco M5 é um bom celular da Xiaomi 128GB?

Câmera tripla de 50MP

Tela grande com alta definição

Bateria dura mais de um dia

Próximo celular Xiaomi 128GB da lista, o Redmi Note 12 4G conta com o processador Snapdragon 685, um octa-core de até 2.8GHz de velocidade, que atua com 4GB ou 6GB de RAM, para rodar boa parte dos apps e até alguns games leves.

Ele conta com tela AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução Full HD+ e 120Hz de taxa de atualização. Isso garante imagens de alta qualidade, com grande resolução e transições fluidas, ideal para jogar e assistir filmes.

Já o seu conjunto de câmeras é triplo, com sensor principal de 50MP. Os demais sensores, são um ultrawide de 8MP e um macro de 2MP. Por fim, a sua câmera de selfies tem 13MP e filma em Full HD, assim como o conjunto traseiro.

Por que o Redmi Note 12 é uma boa opção de celular 128GB da Xiaomi?

Roda boa parte dos apps e jogos leves

Câmera traseira de 50MP

Tela grande de alta resolução

O próximo celular Xiaomi 128GB é o Poco X5 5G, um intermediário de 2023 com tela de 6,67 polegadas, com tecnologia AMOLED e taxa de atualização de 120Hz, que entrega alta resolução, com transições fluidas, brilho alto, bom contraste e cores muito realistas.

Ele apresenta o chip Snapdragon 695 5G, que aliado aos 6GB de RAM, garante bom desempenho em quase todos os aplicativos e até em alguns games. Possui ainda, uma versão com 256GB de memória interna.

O conjunto de câmeras traseiro tem três sensores, sendo o principal de 48MP, além de um macro de 2MP e um ultrawide de 8MP. E a sua câmera frontal tem 13MP. Já a sua bateria de 5.000mAh, garante ao menos um dia longe das tomadas.

Por que o Poco X5 é uma boa opção de celular 128GB da Xiaomi?

Tela AMOLED de qualidade

Suporta o 5G

Boa desempenho nos apps e games

Conjunto de câmeras entrega boas imagens

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui.