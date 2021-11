Importação de carne pela China atinge mínima de 20 meses em outubro

As importações de carne pela China em outubro caíram em relação ao ano anterior para o menor nível em 20 meses, mostraram dados alfandegários no domingo, à medida que a carne suína doméstica barata reduziu a demanda por suprimentos no exterior.

A China viu desembarques de 664 mil toneladas de carne em outubro, queda de 12,8% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, de acordo com a Administração Geral das Alfândegas, o menor volume desde fevereiro de 2020.

Os desembarques nos primeiros 10 meses de 2021 foram de 8,05 milhões de toneladas, queda de 1,5% ante os volumes do ano passado, mostraram os dados.

As importações de outubro também diminuíram em relação às 694 mil toneladas trazidas em setembro.

A maior parte das importações de carne da China é de cortes de porco, mas os preços domésticos despencaram este ano, depois que um aumento na produção após a devastadora epidemia de peste suína africana superou a demanda.

Embora os preços da carne suína tenham subido em outubro à medida que o clima mais frio impulsionou o consumo, eles ainda estão menos da metade do que eram no início do ano, ou cerca de 21 iuanes (3,28 dólares) por quilo nos mercados atacadistas.

Pequim pediu aos agricultores que se livrem de algumas porcas e não se apressem em expandir baseados no recente rali, com o excesso de produção previsto para continuar no próximo ano.