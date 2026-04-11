Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes vivem fases diferentes na temporada; Dortmund perdeu poucas partidas, enquanto Leverkusen passa por momento de reconstrução

Sob o comando de Niko Kovac, o Dortmund vem fazendo excelente campanha na Premier League ((Foto de Alexander Hassenstein/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 11 de abril de 2026 às 06h45.

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen se enfrentam neste sábado, 11, às 10h30, no horário de Brasília, no Signal Iduna Park. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Alemão.

Como chega o Borussia Dortmund para o confronto

Segundo colocado com 64 pontos, o Dortmund vive sua melhor fase sob o comando de Niko Kovac. São quatro jogos sem perder, sendo que foram apenas duas derrotas em 28 rodadas.

Com isso, a equipe quer manter a regularidade e a solidez conquistadas tanto como mandante quanto visitante. Inclusive, jogando em casa, teve apenas uma derrota no torneio.

Como chega o Bayer Leverkusen para o confronto

Por outro lado, o Leverkusen, que há duas temporadas foi campeão invicto da Bundesliga, vive uma realidade diferente.

Com 15 pontos de diferença para o adversário deste sábado, a equipe passa por um processo de transição desde a saída de Xabi Alonso para o Real Madrid.

Agora, sob o comando de Kasper Hjulmand, a equipe registrou duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos pela Bundesliga.

Com 49 pontos, o Leverkusen ocupa a sexta posição e ainda tem chance de brigar pelas vagas europeias na próxima temporada.

Onde assistir a Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

O duelo entre Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen será transmitido pelo Canal GOAT e Onefootball. A partida está marcada para as 10h30 deste sábado.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund (Técnico: Nico Kovac)

Gregor Kobel; Julian Ryerson, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Ramy Bensebaini; Marcel Sabitzer e Carney Chukwuemeka; Maximilian Beier, Julian Brandt e Fábio Silva (Jobe Bellingham); Serhou Guirassy. 

Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)

 Mark Flekken; Edmond Tapsoba, Loïc Badé e Robert Andrich; Montrell Culbreath, Aleix García, Exequiel Palacios e Alejandro Grimaldo; Ibrahim Maza e Nathan Tella; Patrik Schick. 

