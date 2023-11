Vasco foi rebaixado do Brasileirão? Corinthians ainda tem chances? Veja probabilidades

A reta final do Brasileirão 2023 está repleta de emoções rodada a rodada. Na parte de baixo da tabela, a disputa para quem ficará na elite do campeonato está ponto a ponto. O Vasco, que perdeu para o Corinthians nesta quarta-feira, viu suas chances de queda aumentar, enquanto a do Timão diminuiu.

O Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol, atualizou as chances de rebaixamento no Brasileirão. Com Coritiba e América MG já rebaixados, e o Goiás com mais de 99% de probabilidade, 11 equipes tem chances, mesmo que mínimas, de pegar a quarta vaga para segunda divisão.

O Vasco, que na última pesquisa tinha 24% de chances, com a derrota viu a probabilidade subir para 52,3%. O Cruz Maltino ocupa a 16ª colocação, uma posição acima do Bahia, primeiro da zona. A equipe precisa torcer para um tropeço da equipe baiana, que enfrenta o São Paulo nesta quarta, na Arena Fonte Nova.

Já o Corinthians, com a vitória, chegou aos 47 pontos e viu a probabilidade diminuir para 0,076%. O Timão está na 11ª colocação e na última pesquisa, estava 7%.

Além de Vasco e Corinthians, as equipes do Bahia, Cruzeiro, Santos, Fortaleza, Internacional e São Paulo, também aparecem entre os candidatos a queda. São Paulo e Inter apresentaram 0,48% e 0,19% respectivamente, ou seja, matematicamente não caem.

Santos, Cruzeiro e Bahia ainda correm risco com 10%, 5% e 30%, respectivamente. A Raposa que antes tinha 27%, viu as chances diminuir por conta da vitória contra o Goiás na última rodada

Veja as probabilidades de rebaixamento no Brasileirão

Goiás - 99,68%

Vasco da Gama - 52,30%

Bahia - 30%

Santos - 10%

Cruzeiro - 5,7%

Fortaleza - 1,7%

Internacional - 0.19%

Corinthians - 0.076%

São Paulo - 0.048%

Quais são as chances do Corinthians cair?

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Corinthians tem 0.076% de cair para a segunda divisão [\grifar]. A equipe está na 11ª colocação.

Quais são as chances do Vasco cair no Brasileirão?

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Vasco tem 52,30% de cair para a segunda divisão. A equipe está na 16ª colocação.