Com médias recordes de público, a atual edição do Campeonato Brasileiro tem oferecido variedade de experiências aos espectadores, desde as novas tecnologias implementadas nas arenas ao alto número de gols. Na casa dos 28 mil por partida, a proporção atual de pessoas presentes no estádio supera amplamente a maior já registrada anteriormente, de 22,9 mil em 1983. Além disso, o Brasileirão 2023 também tem se destacado pela quantidade de gols marcados, com média 2,53 por jogo, melhor índice desde os 2,68 em 2011.

Somente na última rodada, algumas das partidas disputadas que contribuíram para esses números foram as vitórias do Grêmio diante do América-MG e do Coritiba sobre o Internacional, ambas pelo placar de 4 a 3. Para Sandro Orlandelli, que trabalhou como head scout do Arsenal, a alta dos gols e a dinâmica dos confrontos na competição refletem diretamente nos índices de público registrados, e também revelam uma mudança do nível do futebol brasileiro nos últimos anos:

“Sem dúvidas, a alta do número de gols aumentou bastante o público nos estádios. Também houve um aumento da competitividade e os jogos têm mais emoção. É uma tendência do futebol mundial um jogo de muito mais intensidade, ofensivo e direto. E isso naturalmente vem acontecendo no Brasil. Eu vejo com muita clareza o quanto evoluiu a qualidade do nosso futebol nos últimos cinco anos. Isso também é um atrativo para os torcedores”, avalia.

Ativações fora de campo

Fora de campo, os clubes também mantêm atrações antes dos jogos, para que a festa comece antes mesmo da bola rolar. O Bahia, por exemplo, contou a ajuda do patrocinador Esportes da Sorte para promover shows simultâneos espalhados pela Arena Fonte Nova, além de pirotecnia e fumaça colorida na beira do campo, durante o último duelo disputado em casa, contra o Fortaleza. Já outras equipes como Palmeiras e Corinthians realizam shows de luzes em partidas noturnas. O Timão, inclusive, adotou melhorias no sistema de iluminação do da Neo Química Arena durante o primeiro semestre para, dentre outros motivos, favorecer a prática.

Já o Botafogo tem se destacado por inovações como o show com drones antes de encarar o Atlhetico-PR. Líder desde a terceira rodada e com quase quatro vezes mais chances de levantar a taça do que o atual segundo colocado Palmeiras, conforme as principais plataformas de apostas do país como Bet7K, Esportes da Sorte, Casa de Apostas, Galera.bet, Onabet e PlayGreen, o alvinegro mantém amplas opções de atrativos para os torcedores. Em casa, o clube promove fumaça com as cores da equipe, canhão de fogo ao redor do campo e também disponibiliza brinquedos infláveis em todos os setores do estádio para as crianças se divertirem.

No caso das atrações para crianças, Alessandro Tomazelli, CEO da companhia do Tomate, avalia sobre a estratégia de criar novos espaços para em toda a família nos dias dos jogos: “Realizamos ativações nos estádios de Corinthians, Palmeiras e Portuguesa, e entendemos que é de grande importância incluir as crianças nas ativações realizadas dentro do universo do futebol. Elas também são consumidoras deste produto e essas ações contribuem para que o local das partidas também seja percebido como um ambiente divertido para este público”, afirma Tomazelli.

Dentro dos principais estádios, as opções ainda variam desde a alta gastronomia a camarotes. O Palmeiras, por exemplo, conta com restaurantes gourmet administrados pela GSH Live. Além disso, o alviverde também mantém camarotes temáticos no Allianz Parque, assim como Corinthians, Santos, São Paulo e Botafogo. Todos contam com espaços administrados pela Soccer Hospitality, do CEO Léo Rizzo, que explica a tendência:

“Oferecemos oportunidades que marquem a experiência dos torcedores, para além dos 90 minutos de jogo. Com a presença dos ídolos dos clubes em nossos espaços, por exemplo, nossa busca é por proporcionar algo inédito. São ações que conectam a relação com o jogo e o ambiente de festas, e que estão caindo nas graças do público. Shows musicais, contato direto com ex-jogadores, comida e bebida à vontade são alguns dos serviços que complementam a ida a um estádio de futebol”, afirma Rizzo.

Já na entrada ao palco dos jogos, facilidades tecnológicas também auxiliam na experiência dos torcedores. Os estádios de Palmeiras, Vasco, Atlético-MG e Goiás já contam com o acesso do público realizado por meio do reconhecimento facial.

“Implementar tecnologias como essas é de grande valor para as equipes. Dessa forma, contribui-se para seja oferecida uma experiência mais confortável e mais segura para os torcedores, além de garantir ao estádio uma maior modernização”, afirma Tironi Paz Ortiz, CEO Fundador da Imply, empresa de controle de acessos com presença em estádios e arenas do Brasil como Maracanã, Arena do Grêmio, Beira-Rio, Arena da Baixada e Arena Fonte Nova.

Além das experiências dos apoiadores, Fernando Paz, Diretor de comercial da Absolut Sport, agência de marketing esportivo especializada em sportainment, aponta para um conjunto de inovações como elemento fundamental para engajar o público ao longo da competição: "Além de grandes espetáculos e da presença de alguns craques internacionais, o Brasileirão cresceu como produto, desde tecnologia e novas propriedades dentro de alguns estádios, como a diversidade dos planos de sócio-torcedor e o aumento na opção de produtos e serviços oferecidos, com a expansão de camarote premium. Acho que essa soma de fatores para termos a maior média de público dos últimos anos", afirma.

A End to End, agência que trabalha ativações dos clubes trazendo novas experiências ao público, como a gestão do sócio-torcedor do Grêmio, o marketing de conteúdo e suporte em inteligência de dados para o programa sócio-torcedor Avanti, do Palmeiras, e o camarote Lounge BMG, do Atlético-MG, entende que a qualidade do espetáculo dentro das arenas também contribui para esse crescimento.

"O futebol brasileiro mudou para melhor quando falamos em experiências e gestão junto aos torcedores. A entrega passa a ser de excelência quando você oferece algo além do acontece dentro das quatro linhas. Obviamente que a maioria do público quer ver seu time ganhando, mas viver algo diferente durante os 90 minutos, e no pré e pós jogos, também faz com que milhares deles invistam e voltem mais vezes às arenas", finaliza Reginaldo Diniz, CEO da empresa.

Já o CEO da Somos Young, Henrique Borges ressalta os programas de sócio-torcedor como elementos importantes para atrair os apoiadores aos estádios: “Não apenas a qualidade dos times e os grandes jogadores que desembarcaram no futebol brasilerio colaboram para os números registrados. Também é de fundamental importância a excelência no serviço oferecido por programas de sócios, assim como uma tecnologia eficiente, desde venda de ingressos a serviços dentro das arenas”, diz o CEO da empresa especializada no atendimento de associados e que atua em clubes como Bahia e Cruzeiro.

No Brasil, os dois times que mais se destacam no programa de associados, segundo recentes levantamentos, são Palmeiras e Internacional. Enquanto o Verdão mantém cerca de 185 mil sócios, o Colorado está na casa dos 128 mil. Para esse ano, o Inter ainda caminha para ter a maior receita com associados da história do clube, com mais de R$ 7 milhões mensais.

"Ter a torcida ao nosso lado é fundamental. É o que tem ocorrido nos principais desafios do clube durante o ano. Valorizamos muito o aumento no nosso quadro social e queremos mais, não apenas números. Buscamos gerar mais receita e bater o recorde histórico de associações", afirmou Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Internacional.