Áustria x Jordânia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Áustria e Jordânia, apontando cenário com vantagem para os austríacos no jogo desta quarta-feira, 17 de junho, pelo Grupo J.

Em termos gerais, a Áustria aparece com 60,1% de chance de vitória contra 18,4% da Jordânia, enquanto o empate tem 21,5% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória austríaca por 1 a 0, com 11,1% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 2 a 0 com 10,3%, vitória por 1 a 1 com 10,0%, empate por 0 a 0 com 5,8% e vitória austríaca por 2 a 1 com 9,4%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.