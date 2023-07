Universitario x Corinthians: onde assistir ao vivo o jogo pela Copa Sul-Americana

Universitario e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 21h30, no estádio Monumental de Lima, no Peru. A partida é válida pelo playoff da Copa Sul-Americana.

Após vencer por 1 a 0 no jogo de ida, o Corinthians precisa apenas de um empate para se classificar no tempo normal. O Timão vem embalado pela classificação para as semifinais da Copa do Brasil, depois de derrotar nos pênaltis o América MG no sábado.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve poupar titulares. O atacante Roger Guedes deve ser o único titular na partida.

Onde assistir ao vivo Universitario x Corinthians pela Copa Sul-Americana

O jogo desta terça-feira, às 21h30, entre Universitario e Corinthians terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN e Star+

Como assistir o jogo Universitario x Corinthians online?

Você pode assistir a partida online através do Star+

Quais são os próximos jogos do Corinthians ?

22/07 - Bahia x Corinthians - Brasileirão

26/07 - Corinthians x São Paulo - Copa do Brasil

