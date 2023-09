Tite no Flamengo: entenda as conversas entre o clube e o ex-treinador da seleção brasileira

No último domingo, 24, o Flamengo perdeu a final da Copa do Brasil para o São Paulo com mais de 60 mil torcedores no Morumbi. Diante de alguns protestos por parte da torcida e o cenário de crise que assolou o clube nas últimas semanas, a permanência do técnico Jorge Sampaoli é bastante incerta.

Segundo informações da TNT Sports e do Ge.com, o Flamengo avançou nas conversas com o ex-treinador da seleção brasileira, Tite, que está sem trabalhar desde a eliminação na Copa do Mundo do Catar. A ideia é que o treinador assuma o clube em 2024, onde participaria do planejamento para a próxima temporada.

Segundo o UOL Esporte, ele havia recusado alguns convites para treinar seleções, visando retornar a um comando de clube. Além do Flamengo, o Corinthians também monitora a situação do treinador, que fez história na equipe paulista vencendo Libertadores e Mundial.

Até o momento não tem nada fechado entre as partes. Caso confirme o acordo, Tite retorna a um clube após sete anos. A última vez, em 2016, treinava justamente o Corinthians, onde havia vencido o Campeonato Brasileiro no ano anterior.

Tite irá treinar o Flamengo?

Até o momento não tem nada fechado entre as partes. As conversas foram avançadas e o acordo deve ser firmado nos próximos dias. Jorge Sampaoli ainda comanda o clube até o fim do ano.

Quem é Tite?

Aos 62 anos, Adenor Bachi, popularmente conhecido como Tite, deixou o Corinthians em 2016 para comandar a Seleção Brasileira. O treinador comandou a Amarelinha nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.

O treinador ganhou notoriedade ao vencer o título inédito da Libertadores com o Corinthians no ano 2012. O Treinador também venceu o Mundial no mesmo ano.