Cruzeiro x Corinthians: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Neste domingo, 23, Cruzeiro e Corinthians entram em campo pela 35ª rodada do Brasileirão, às 20h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.

A partida terá transmissão exclusiva do streaming Amazon Prime Video.

Times chegam com objetivos diferentes

O Cruzeiro entra na disputado ostentando a 3ª posição na tabela do Brasileirão, com 65 pontos. Já com vaga garantida na Libertadores, a Raposa está na briga pelo vice do campeonato.

Já o Corinthians é o 10º colocado, com 45 pontos, e briga por um espaço no G-7 e uma vaga na Libertadores.

Além disso, essa é a última vez que os times se enfrentam antes da disputa das semis da Copa do Brasil, prevista para 10 de dezembro (jogo de ida no Mineirão) e 14 de dezembro (jogo de volta na Neo Química Arena).