Gil Vicente x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Benfica: time visita Gil Vicente pela 24ª rodada do campeonato português (Gualter Fatia/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 2 de março de 2026 às 16h45.
Gil Vicente e Benfica se enfrentam hoje pela Liga Portugal Betclic. A bola rola a partir das 17h15 (horário de Brasília) no Estádio Cidade de Barcelos, com transmissão ao vivo pelo streaming Disney+.
O Gil Vicente faz uma temporada sólida na liga e atualmente ocupa a 5ª posição com 40 pontos. O time perdeu a última partida contra o Estoril por 3 x 1 e chega no confronto para retomar a caça por uma vaga nas competições europeias.
O Benfica chega ao confronto embalado pela sua campanha invicta na Liga Portugal, com 55 pontos e terceiro lugar. Na Liga dos Campeões, o time foi eliminado pelo Real Madrid, com direito a polêmica de racismo. No campeonato nacional, a equipe mantém desempenho invicto com 16 vitórias e 7 empates. A missão em Barcelos é manter a invencibilidade e seguir com a busca pelo título.
Gil Vicente (Técnico: César Peixoto)
Lucão; Zé Carlos, Buatu, Espigares, Konan; Zé Carlos, Luís Esteves; Murilo, García, Joelson Fernandes; Gustavo Varela.
Benfica (Técnico: José Mourinho)
Trubin; Bah, António Silva, Otamendi, Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea; Aursnes, Rafa, Schjelderup; Pavlidis.
No Brasil, o confronto será exibido pelo serviço de streaming Disney+.
Ao longo da história, o Benfica domina o confronto direto contra o Gil Vicente. Nos últimos 10 jogos, os Encarnados levaram a melhor em oito duelos.