Bayern de Munique x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 30, às 16h, na Allianz Arena, em Munique. A partida é pelo jogo de ida das semifinais da Champions League e terá transmissão do SBT, TNT e Max.

Os semifinalistas Bayern de Munique e Real Madrid entram em campo com histórias contrastantes nesta fase da Champions League. Enquanto os Bávaros buscam recuperar o domínio perdido na Bundesliga, o Real Madrid chega com confiança após avançar na liderança da LaLiga e eliminar o campeão Manchester City.

Apesar do equilíbrio histórico entre os dois times, com apenas três empates em 26 confrontos, o Real Madrid tem mostrado superioridade recente, sem perder para o Bayern desde 2012. O desempenho de Harry Kane, artilheiro do time alemão, e a resistência defensiva do Real Madrid prometem um embate emocionante em busca da vaga na final da competição continental.

Onde assistir ao vivo o jogo do Bayern de Munique x Real Madrid hoje pela Champions League?

O jogo desta terça-feira, às 16h , entre Bayern de Munique e Real Madrid terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e Max.

Como assistir online o jogo do Bayern de Munique x Real Madrid hoje?

Você pode assistir a partida online através da Max.

Vinicius Jr. joga na partida contra o Bayern de Munique?

O atleta está escalado para o jogo desta terça-feira.

Provável escalação do Real Madrid

Lunin; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Tchouameni e Mendy; Fede Valverde, Eduardo Camavinga e Toni Kroos; Jude Bellingham; Rodrygo e Vinicius Junior

Provável escalação do Bayern de Munique

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Kim, Eric Dier e Alphonso Davies; Leon Goretzka e Aleksandar Pavlovic; Thomas Muller, Jamal Musiala e Serge Gnabry; Harry Kane