Qual vai ser o placar de Brasil x Haiti hoje? ChatGPT aposta em 3 a 0

Um levantamento da plataforma Ranqia sobre o comportamento de respostas do ChatGPT indica que o placar mais recorrente sugerido pelo modelo para um possível confronto entre Brasil e Haiti na Copa do Mundo de 2026 é a vitória brasileira por 3 a 0. O resultado aparece como a principal resposta em larga maioria das interações analisadas. A Ranqia é uma deeptech focada em infraestrutura para monitorar e otimizar respostas de IA.

O estudo analisou, em junho de 2026, como o sistema de IA responde à pergunta sobre o placar mais provável do jogo. O modelo usado gera respostas diferentes a cada interação. Com isso, os pesquisadores utilizaram uma amostragem em escala para identificar padrões médios de comportamento.

Predominância do 3 a 0

De acordo com os dados, o placar de 3 a 0 para o Brasil aparece em 99% das respostas analisadas e lidera com ampla margem como primeira sugestão, sendo citado como palpite principal em 87% dos casos.

Outros resultados também surgem com frequência, mas com menor prioridade. Entre eles estão 2 a 0 e 4 a 0 (ambos com 95% de visibilidade) e 3 a 1 (91%). Todos os cenários reforçam a expectativa de vitória confortável da seleção brasileira.

Já hipóteses menos prováveis, como empate ou vitórias por placares mínimos, aparecem apenas de forma residual no conjunto analisado.

Favoritismo como principal critério

O estudo aponta que o ChatGPT baseia suas respostas principalmente em uma leitura qualitativa do confronto. Em 97% das respostas, o modelo cita a superioridade técnica do Brasil como fator determinante para o placar.

Outros elementos frequentemente mencionados incluem o contexto do grupo, o desempenho recente das equipes e prognósticos publicados antes das partidas.

Segundo a análise, o sistema combina sinais diversos, como diferença técnica entre seleções, resultados anteriores e projeções de especialistas, para construir uma narrativa coerente de resultado provável, sem necessariamente recorrer a cálculos estatísticos formais.

ACESSE AQUI O ESTUDO COMPLETO DA RANQIA SOBRE O RESULTADO DE BRASIL X HAITI

Influência de fontes jornalísticas e prognósticos

A composição das respostas também é influenciada pelas fontes citadas pelo modelo. O levantamento mostra que o jornalismo factual internacional tem papel central: a agência Reuters aparece em 94% das interações monitoradas e responde por mais da metade (53,2%) das citações.

Na sequência, aparecem sites especializados em prognósticos e odds, como Lance, The Playoffs e The Sun, que contribuem para a linguagem de previsão e margem de vitória.

Fontes oficiais, como FIFA e Wikipedia, têm papel mais contextual, enquanto a mídia esportiva brasileira surge de forma complementar. Conteúdos de comunidades online têm participação marginal.

Convergência, não previsão

Os autores do estudo ressaltam que os resultados não representam uma previsão esportiva, mas sim o padrão médio de respostas do ChatGPT diante da pergunta analisada.

A conclusão é que o modelo apresenta baixa dispersão em sua recomendação principal, concentrando-se fortemente no placar de 3 a 0 como resposta padrão. Os demais resultados funcionam como variações dentro de uma mesma narrativa de favoritismo brasileiro.

O levantamento evidencia ainda que, ao responder perguntas desse tipo, o ChatGPT tende a privilegiar uma construção narrativa baseada em contexto e autoridade de fontes, mais do que em modelagens estatísticas rigorosas.