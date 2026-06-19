Qual vai ser o placar de Brasil x Haiti hoje? ChatGPT aposta em 3 a 0

(Mauro PIMENTEL / AFP)
Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 18h46.
Última atualização em 19 de junho de 2026 às 19h05.
Um levantamento da plataforma Ranqia sobre o comportamento de respostas do ChatGPT indica que o placar mais recorrente sugerido pelo modelo para um possível confronto entre Brasil e Haiti na Copa do Mundo de 2026 é a vitória brasileira por 3 a 0. O resultado aparece como a principal resposta em larga maioria das interações analisadas. A Ranqia é uma deeptech focada em infraestrutura para monitorar e otimizar respostas de IA.
O estudo analisou, em junho de 2026, como o sistema de IA responde à pergunta sobre o placar mais provável do jogo. O modelo usado gera respostas diferentes a cada interação. Com isso, os pesquisadores utilizaram uma amostragem em escala para identificar padrões médios de comportamento.
De acordo com os dados, o placar de 3 a 0 para o Brasil aparece em 99% das respostas analisadas e lidera com ampla margem como primeira sugestão, sendo citado como palpite principal em 87% dos casos.
Outros resultados também surgem com frequência, mas com menor prioridade. Entre eles estão 2 a 0 e 4 a 0 (ambos com 95% de visibilidade) e 3 a 1 (91%). Todos os cenários reforçam a expectativa de vitória confortável da seleção brasileira.
Já hipóteses menos prováveis, como empate ou vitórias por placares mínimos, aparecem apenas de forma residual no conjunto analisado.
O estudo aponta que o ChatGPT baseia suas respostas principalmente em uma leitura qualitativa do confronto. Em 97% das respostas, o modelo cita a superioridade técnica do Brasil como fator determinante para o placar.
Outros elementos frequentemente mencionados incluem o contexto do grupo, o desempenho recente das equipes e prognósticos publicados antes das partidas.
Segundo a análise, o sistema combina sinais diversos, como diferença técnica entre seleções, resultados anteriores e projeções de especialistas, para construir uma narrativa coerente de resultado provável, sem necessariamente recorrer a cálculos estatísticos formais.
ACESSE AQUI O ESTUDO COMPLETO DA RANQIA SOBRE O RESULTADO DE BRASIL X HAITI
A composição das respostas também é influenciada pelas fontes citadas pelo modelo. O levantamento mostra que o jornalismo factual internacional tem papel central: a agência Reuters aparece em 94% das interações monitoradas e responde por mais da metade (53,2%) das citações.
Na sequência, aparecem sites especializados em prognósticos e odds, como Lance, The Playoffs e The Sun, que contribuem para a linguagem de previsão e margem de vitória.
Fontes oficiais, como FIFA e Wikipedia, têm papel mais contextual, enquanto a mídia esportiva brasileira surge de forma complementar. Conteúdos de comunidades online têm participação marginal.
Os autores do estudo ressaltam que os resultados não representam uma previsão esportiva, mas sim o padrão médio de respostas do ChatGPT diante da pergunta analisada.
A conclusão é que o modelo apresenta baixa dispersão em sua recomendação principal, concentrando-se fortemente no placar de 3 a 0 como resposta padrão. Os demais resultados funcionam como variações dentro de uma mesma narrativa de favoritismo brasileiro.
O levantamento evidencia ainda que, ao responder perguntas desse tipo, o ChatGPT tende a privilegiar uma construção narrativa baseada em contexto e autoridade de fontes, mais do que em modelagens estatísticas rigorosas.