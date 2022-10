Quais seleções eliminaram o Brasil nas últimas Copas do Mundo

Você lembra quais foram os principais vilões da Seleção Brasileira nas últimas Copa do Mundo? Além da Alemanha, responsável pela goleada de 7x1 em pleno Estádio Mineirão – quando o nosso país foi anfitrião da competição há oito anos –, o Brasil encarou outras derrotas nas últimas edições desde o tetracampeonato em 1994. Relembre as últimas seleções que eliminaram o “time canarinho”.

Brasil 1 x 2 Bélgica - Copa do Mundo de 2018 (Rússia)

Brasil 1 x 7 Alemanha – Copa do Mundo de 2014 (Brasil)

Brasil 1 x 2 Holanda – Copa do Mundo de 2010 (África do Sul)

Brasil 0 x 1 França – Copa do Mundo de 2006 (Alemanha)

Brasil 0 x 3 França – Copa do Mundo de 1998 (França)

Quem venceu a última Copa do Mundo

Há quatro anos, a Rússia recebeu a última Copa do Mundo e o estádio Lujniki, na capital Moscou, serviu de palco para a decisão entre as finalistas França e Croácia – com teve placar de 4 a 2 e deu o bicampeonato à seleção francesa, que, até então, só tinha vencido “em casa” na edição de 1998.

Quais países são os maiores campeões da Copa do Mundo

Não é difícil lembrar que nossa seleção tem cinco títulos – a única pentacampeã da história. Só que, deste seleto grupo de oito países campeões, há duas seleções que já se aproximaram em vitórias: Alemanha e Itália, ambas tetracampeãs.

No retrospecto, a França ganhou a última edição da competição, em 2018, quando venceu a Croácia na Copa do Mundo da Rússia. Já a Alemanha teve a vitória mais recente em 2014, enquanto a Itália, que levou a melhor pela última vez em 2006, não disputa a Copa do Mundo há oito anos.

Quais são os favoritas para vencer a Copa do Mundo do Catar

A campanha invicta nas Eliminatórias coloca o Brasil como um dos favoritos ao título do Catar: o time de Tite somou 40 gols na competição, consolidando um ataque forte para a Copa. Mas também há outras seleções apontadas, como Alemanha, Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Portugal.

