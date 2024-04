PSG x Clermont Foot: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Francês

O PSG e o Clermont Foot se enfrentam neste sábado, 6, às 16h, no estádio Parc des Princes, em Paris. A partida é válida pela 28º rodada do Campeonato Francês e terá transmissão do Star+.

O Paris Saint-Germain está desfrutando de uma boa fase em campo, liderando com folga a Ligue 1 e mantendo boas perspectivas para um confronto acirrado contra o Barcelona na Champions League. No entanto, o clima no vestiário parece tenso. O capitão Kylian Mbappé aparentemente entrou em conflito novamente com o técnico Luis Enrique após ser substituído no clássico contra o Olympique de Marselha.

Apesar das questões nos bastidores, Mbappé continua a brilhar dentro de campo, marcando o gol da vitória sobre o Rennes pela Copa da França. No entanto, Luis Enrique já está experimentando formações sem o camisa 7 em jogos de menor relevância, indicando a possibilidade de sua saída do time. Embora Mbappé tenha seu lugar praticamente garantido na Champions League, isso ainda parece incomodá-lo.

Para o próximo jogo em casa, o técnico espanhol poderá contar com o retorno do zagueiro brasileiro Beraldo, que estava suspenso após o clássico. Por outro lado, Barcola ainda está se recuperando de uma lesão nos tendões e deve permanecer fora. O lateral Kursawa e o goleiro Sérgio Rico estão de volta aos treinos após lesões, mas ainda não estão completamente em forma para retornar aos jogos.

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG x Clermont Foot hoje pelo Campeonato Francês?

O jogo deste sábado, às 16h, entre PSG x Clermon Foot terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do PSG x Clermont Foot hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG hoje

O jogo deste sábado, às 16h , entre PSG x Clermont Foot terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir o jogo do PSG online hoje?

A partida será transmitida pelo Star+.

Provável escalação do PSG

Gianluigi Donnarumma; Achaf Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Lucas Hernández; Warren Zaire-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha e Kang-in Lee; Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé.

Técnico: Luis Enrique.

Provável escalação do Clermont Foot

Massamba Ndiaye; Crislain Matsima, Andy Pelmard e Maximiliano Caufriez; Mehdi ZeffaneYohann Magnin, Muhammed Cham-Saracev e Yoel Armougoum; Bilal Boutobba, Jim Allevinah e Alan Virgíius.