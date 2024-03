Real Sociedad x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Real Sociedad e PSG se enfrentam nesta terça-feira, 5, às 17h, na Reale Arena, na Espanha. A partida é pelas oitavas de final da Champios League, no jogo de volta, e terá transmissão pelo SBT (TV aberta), TNT (Tv por assinatura) e Max (antiga HBO Max).

No confronto de ida, o PSG saiu vitorioso por 2 a 0, e em caso de uma vitória da Real Sociedad pela mesma diferença de gols, a partida se estenderá para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição do classificado ocorrerá por meio de cobranças de pênaltis.

No seu mais recente embate, a Real Sociedad enfrentou uma derrota por 3 a 2 diante do Sevilla, atuando fora de casa pela La Liga. Por outro lado, o PSG enfrentou o Monaco no principado, resultando em um empate sem gols pela Ligue 1.

É relevante destacar que em quatro das últimas cinco partidas da Real Sociedad, ambas as equipes conseguiram marcar. Enquanto isso, o PSG ostenta uma notável invencibilidade, sem sofrer derrotas ao longo de 20 jogos.

Por outro lado, a Real Sociedad vem sofrendo o primeiro gol nos últimos seis confrontos disputados. Esses elementos adicionam uma camada de suspense e expectativa para o desdobramento da partida, prometendo um confronto emocionante entre as duas equipes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Sociedad x PSG hoje pela Champions League

O jogo desta terça-feira, às 17h , entre Real Sociedad e PSG terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e Max.

Mbappé joga hoje?

É previsto que o jogador Kylian Mbappé jogue hoje pelo PSG na partida contra o Real Sociedad

Provável escalação do Real Sociedad

lex Remiro; Hamari Traoré (Jon Aramburu), Igor Zubeldia, Le Normand e Javi Galán; Martín Zubimendi, Mikel Merino e Brais Méndez; Arsen Zakharyan, Takefusa Kubo e André Silva

Provável escalação do PSG

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira (Beraldo) e Lucas Hernández; Zaire-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Bradley Barcola.