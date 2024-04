Canadá x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo pela She Believes Cup

As seleções femininas do Canadá e do Brasil se enfrentam neste sábado, 6, às 16h30, no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA). A partida é pela semifinal do Torneio She Believes Cup e terá transmissão da SporTV e Globoplay.

O Brasil estreia no campeonato neste sábado e enfrenta as canadenses, que vêm de uma excelente campanha, com oito partidas sem perder. Nos dois últimos confrontos contra elas, as brasileiras tiveram uma vitória e uma derrota, com Arthur Elias no comando da seleção.

O desempenho na She Believes Cup será fundamental para que Elias defina o time titular para os Jogos Olímpicos de Paris. A próxima data da Fifa será em junho, já decisiva para quem disputará as Olimpíadas.

Onde assistir ao vivo o jogo do Canadá e Brasil hoje pela She Believes Cup?

O jogo deste sábado, às 16h30 , entre Canadá e Brasil terá transmissão ao vivo no SporTV e Globoplay.

Como assistir online o jogo do Canadá e Brasil hoje?

Você pode assistir a partida online através da Globoplay.

Provável escalação do Canadá

Kailen Sheridan; Vanessa Gilles, Ashley Lawrence e Buchanan; Quinn, Simi, Awujo, Fleming; Adriana Leon, Lacasse e Deanne Rose.

Provável escalação do Brasil

Lorena; Antônia, Thais, Lauren e Tamires; Duda Sampaio, Vitoria Yaya e Angelina; Cristiane, Gabi Portilho e Marta