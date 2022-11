Paulistão 2023 será transmitido de graça no Youtube pela 2ª vez

O YouTube confirmou nesta terça-feira, 1, que seguirá transmitindo o Paulistão em 2023. A plataforma fará a transmissão de 67 partidas de competições do futebol paulista, sendo 16 partidas do Paulistão A1 (14 exclusivas em plataformas gratuitas e as duas finais do torneio) e pelo menos 15 jogos do Paulistão Feminino.

Além da série A1 e do campeonato feminino, também serão transmitidos jogos do Paulistão A2, Copa Paulista, Paulista Sub-20 e Copinha, que dará início à temporada. Segundo dados do YouTube, foram mais de 81 milhões de views em jogos completos da edição de 2022, sendo que, destes, 73 milhões de views foram ao vivo.

Para assistir, basta acessar o canal do Paulistão no YouTube de qualquer dispositivo móvel, computador ou TV conectada.

O canal transmite as partidas ao vivo, pré e pós jogos, melhores momentos, entrevistas, bate-papo, desafios, além de interações com as marcas patrocinadoras. Para as marcas, o YouTube oferece quatro cotas master de patrocínio no Canal do Paulistão durante todo ano de 2023 e uma conta de apoio com a Live Commerce.

No Paulistão de 2022, a Claro, Chevrolet, Pagbank e 123 Milhas foram os patrocinadores do canal, que também contou com a participação de alguns criadores como Turma da Mônica, Casimiro e outros.

Até 2021, o Paulistão era transmitido pela Rede Globo na TV aberta e pelo Sportv nos canais fechados. Em 2022, além da transmissão ao vivo no YouTube, o Paulistão também passou na Record, Premiere e no streaming da Warner.

Onde assistir ao vivo os jogos do Paulistão 2023

No próximo ano, os jogos serão transmitidos novamente pela Record, Premiere, Paulistão Play, TNT, HBO Max e Estádio TNT Sports.

