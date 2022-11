Paulistão 2023: Veja como ficaram os grupos

A Federação Paulista de Futebol realizou nesta terça-feira, 1, o sorteio dos grupos do Paulistão 2023. O evento aconteceu no estádio do Pacaembu.

A competição começa em 15 de janeiro e termina no dia 9 de abril. Os 16 clubes participantes foram divididos em quatro grupos.

Grupos do Paulistão 2023

GRUPO A

Santos

Botafogo-SP

Inter de Limeira

Red Bull Bragantino

GRUPO B

São Paulo

Água Santa

Guarani

Mirassol

GRUPO C

Corinthians

Ferroviária

Ituano

São Bento

GRUPO D

Palmeiras

Portuguesa

Santo André

São Bernardo

Regulamento do Paulistão 2023

Os clubes enfrentam os times que não estão em seu grupo na primeira fase. Serão 12 rodadas. Os rebaixados serão os dois times com pior campanha geral. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final -- em jogo único. As semifinais também terão jogo único. A final terá duas partidas, ida e volta. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo ficaram cada um em seu grupo.